Distinguieron a Viviana Bernabei y a su equipo de trabajo

En el marco de la celebración de un nuevo aniversario de la Fundación de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en el Rectorado de esta Casa de Estudios, se realizó la entrega de los “Premios Universidad” con el objetivo de reconocer la trayectoria, el esfuerzo, el trabajo mancomunado, la originalidad y el compromiso con la sociedad de distintas personalidades e instituciones de esta ciudad.

Por tal motivo, la secretaria de Salud de la comuna, Viviana Bernabei y su equipo de trabajo recibieron, en representación de la Secretaría de Salud, el premio por el trabajo realizado por el Sistema Municipal de Salud y en especial de los Centros Covid.

“En lo personal es un orgullo enorme estar en esta Secretaría y fundamentalmente es un premio que reconoce el accionar de todo el personal de Salud del Municipio que desde marzo está trabajando a destajo en los Centros de testeo Covid y en los 33 Centros de Atención Primaria”, subrayó Bernabei.

Además, la funcionaria destacó: “También gran cantidad de personal de nuestra Secretaría está trabajando en los centros extrahospitalarios donde ya fueron atendidos 850 pacientes que no tenían la posibilidad de hacer el aislamiento en domicilio y, por otro lado, hemos realizado el seguimiento de 10.500 pacientes más que realizaron aislamiento domiciliario”.

Por último, la secretaria de Salud resaltó que “ha sido un trabajo enorme que no terminó, por eso tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir con las medidas de prevención”.

Del encuentro participaron el Rector de la UNMDP, Alfredo Lazzeretti; la subsecretaria Carina Conde; el Director del SAME, Juan Di Matteo; la directora de Salud, Verónica Palmisciano; el director de Capital Humano, Marcelo Lacedonia; la directora de Atención Primaria de la Salud, Nilda Villalba; y la directora del Cema, Stephanie Schon.