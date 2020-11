Facundo Campazzo acordó con Denver y el domingo será jugador NBA

El base Facundo Campazzo acordó verbalmente su incorporación a Denver Nuggets, algo que concretará mañana cuando se lleve a cabo el reclutamiento de “agentes libres” y se hará oficial el domingo próximo, cuando la NBA anuncie las incorporaciones en cada una de las 30 franquicias que comenzarán a competir en la temporada que se iniciará el venidero 22 de diciembre.

La información del acceso a la NBA del oriundo de Córdoba Capital que el próximo 23 de marzo cumplirá 30 años la anticipó su representante, Claudio Villanueva, antes del partido que le ganó el actual equipo de Campazzo, Real Madrid, a Maccabi Tel Aviv, por la Euroliga.

“Este viernes comenzará la agencia libre y a partir del domingo 22 ya se podrán firmar contratos con la NBA. Sería hipócrita por mi parte decir que no tuvimos conversaciones. Hay un equipo que está muy interesado en él, pero hemos mantenido con tranquilidad el tema”, explicó Villanueva en declaraciones que reprodujo el diario El País, de Madrid.

Y justamente este viernes Campazzo estará jugando entonces su último partido para Real Madrid por Euroliga ante Fenerbahce, de Turquía.

Es que a diferencia de su comprovinciano Leandro Bolmaro, que anoche fue elegido por New York Knicks en el puesto 23 del “draft” de la NBA y traspasado inmediatamente a Minnesota Timberwolves, pero que a sus 20 años continuará sumando experiencia en su actual club, el también español Barcelona, el exPeñarol, de Mar del Plata, por una cuestión de edad, se incorporará inmediatamente a la franquicia estadounidense.

Y entonces “Facu” se convertirá, “por orden de aparición”, en el decimotercer basquetbolista argentino en revistar en la NBA a lo largo de la historia, después que el 27 de agosto de 2018 se retirara el último de ellos, nada menos que Emanuel Ginóbili.

De esta manera, según verificó el medio ar.nba.com, el también base del seleccionado argentino será jugador de Denver Nuggets, uno de los equipos “importantes” de la Conferencia Oeste, en la que alcanzó las finales (perdió con el futuro campeón, Los Ángeles Lakers), en la pasada temporada que se llevó a cabo en la “burbuja” sanitaria de Orlando.

Allí Campazzo se encontrará con dos jóvenes que brillan con luz propia como el serbio Nikola Jokic y el canadiense Jamal Murray.

La docena de antecesores de Campazzo la componen el mencionado Ginóbili, Luis Scola, Fabricio Oberto, Rubén Wolkowyski, Juan Ignacio “Pepe” Sánchez, Carlos Delfino, Walter Herrmann, Nicolás Laprovíttola, Patricio Garino, Andrés Nocioni, Nicolás Brussino y Pablo Prigioni, que justamente jugó en Denver Nuggets en 2015.

De cualquier manera, que Bolmaro no vaya a jugar inmediatamente en la NBA no quita que en estos días que van dejado huellas grandes en la historia del básquetbol argentino, la vuelta de un nativo de esta tierra a la cumbre mundial de este deporte como Campazzo reabre un camino que iniciaron casi al unísono “Pepe” Sánchez y el “Colorado” Wolkowyski un 31 de octubre de un ya lejano año 2000.

Los otros cinco argentinos que fueron oportunamente “drafteados” pero “por hache o por be” no tuvieron finalmente la oportunidad de pisar los rectángulos de juego de la NBA fueron Hernán Montenegro, Federico Kammerichs, Marcelo Nicola, Juan Pablo Vaulet y el ya fallecido Jorge “Gigante” González.

El próximo domingo a las 20 hora local (las 16 de Argentina), Real Madrid estará recibiendo en su estadio, el WiZink Center madrileño, a Baxi Manresa, por la duodécima fecha de la Liga ACB, y esa será la última vez que Campazzo se vestirá de “merengue”. Después del domingo su color será seguramente el azul de los Nuggets, quizá con el mismo número 11 que hasta entonces lucirá sobre la blanca de Real Madrid, o la 7 también nívea que supo ponerse en sus dos años a préstamo en UCAM Murcia (entre 2015 y 2017), o la 17 de “su” Peñarol, la de la tonalidad más parecida a la de la franquicia de Denver.

Pero sea cual fuere el número o el color, y más allá de ser el ´13″ para muchos fatídico en el orden de argentinos que habrán jugado en la NBA, para los argentinos este Campazzo que ya recibió impresiones de su compañero también base de Real Madrid que supo vestirse de NBA en el San Antonio Spurs de “Manu” Ginóbili, será también otro “apóstol” del básquetbol nacional.