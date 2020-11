Pablo de la Colina: La gran incógnita es ¿qué pasará a partir del 1 de diciembre con el Covid?

A poco del comienzo de la temporada de verano y conforme a los últimos números arrojados por el Ministerio de Salud acerca de la cantidad de casos de coronavirus que se detectan diariamente, el reconocido médico pediatra marplatense, Pablo De la Colina, en diálogo con “el Retrato…” resaltó que hay una gran mejoría en lo que respecta a la situación sanitaria que atraviesa Mar del Plata y un marcado descenso de la ocupación de camas en los hospitales, sobretodo en el ámbito privado. “La gran incógnita de todo el sistema de salud es qué va a pasar a partir del 1 de diciembre en Mar del Plata”, subrayó.

“En este momento la curva de la pandemia está en descenso. Estamos estabilizados en 150 aproximadamente casos diarios, lo cual significa que estamos en una situación de mucha mejoría, principalmente en lo que son las camas de internación, que han bajado mucho en el último tiempo”, sostuvo el ex subsecretario de Salud del Municipio de General Pueyrredón en conversación con “el Retrato…”

En tal sentido, reparó en que mantener esa estabilidad en la situación sanitaria de Mar del Plata dependerá también del comportamiento de los marplatenses y de las personas que visiten la ciudad, de cara al comienzo de la temporada de verano. “La pandemia ha mejorado muchísimo en este momento y estamos en una curva de descenso con lo cual la responsabilidad individual pasa a ser fundamental”, subrayó al mismo tiempo que remarcó que llegar a los 100 casos diarios “sería lo ideal”.

“Hay una expectativa de todo el sistema de salud acerca de lo que sucederá en la temporada de verano, lo cual será un parámetro muy importante para la ciudad, sobre todo en lo que respecta a las camas de internación, en tanto la ciudad por fuera de la pandemia registra niveles de ocupación de camas, tanto en terapia como en internación, bastante altos”, describió.

En ese contexto, De La Colina aseguró: “La gran incógnita de todo el sistema de salud es qué va a pasar a partir del 1 de diciembre. Por ello, todos debemos colaborar en esta situación de respetar los protocolos, cumplir los mismos y tomar todos los recaudos para que la situación no se agrave en Mar del Plata”.

TEMEN UN REBROTE SI NO HAY CUIDADOS EN EL VERANO

“Es probable que en el verano haya un aumento de casos, sin un pico, pero si no nos cuidamos y no se cumplen los protocolos puede haber un rebrote después del verano”, apuntó al mismo tiempo que entendió que va a haber “un refuerzo” del sistema de salud de General Pueyrredón, de cara a la temporada. “Todavía no se sabe nada oficialmente, pero dicen que el gobierno provincial va a realizar un refuerzo de los hospitales modulares”, precisó.

Sin perjuicio de ello, consideró que se debería reforzar toda la parte ambulatoria e intentar hacer un diagnóstico precoz. “Además de reforzarse los hospitales, deberían aumentarse los testeos para poder detectar casos de coronavirus lo más temprano posible y así poder aislarlos de la forma más rápida posible”, señaló al mismo tiempo que aclaró que se tiene que respetar el protocolo, el distanciamiento social, el uso de barbijo y aumentar el número de testeos a los efectos de focalizar casos y poder aislarlos.

“Hay que evitar que se disemine el germen y para ello, es necesario detectar los casos a través de testeos, que se deberán hacer en forma rápida y ambulatoria en pacientes que tengan síntomas”, resaltó y añadió que igualmente no hay precisiones acerca de qué ocurrirá cuando aparecen casos de COVID positivo en los turistas que vengan a Mar del Plata, en el sentido de si tendrán que volver a su localidad de origen o deberán permanecer aislados en la ciudad.

“NO VA A HABER VACUNA EN EL CORTO PLAZO”

Por último, se refirió a las posibilidades que existen de que la vacuna se apruebe y consideró: “No va a haber vacuna en el corto plazo, por lo menos antes de diciembre. Además de la aprobación por parte de las autoridades nacionales, la realidad es que también hay todo un sistema de distribución de vacunas, sobre todo en Mar del Plata, que implica todo una logística y que lleva un tiempo importante” a la vez que opinó que “en la ciudad ante de marzo no va a haber una vacuna”.

“Las autoridades provinciales y municipales ya estarían en proceso de capacitación de los agentes, pero la realidad es que en lo inmediato no va a estar la vacuna”, aseguró y aclaró que igualmente “no hay que sacar el foco de las cuestiones básicas de cuidado como el hecho de respetar los protocolos, el distanciamiento social, realizar testeos y detección rápida como así también el bloqueo de los focos. Hay que apuntar todos los cañones en eso y no relajarse en estas cosas”.