Sindicalistas de SuteryH tomaron hotel del gremio por deuda de quienes lo explotan

Luego que representantes del SuteryH ocuparon en las últimas horas las instalaciones del hotel sindical ubicado en Alberti 2146, casi Buenos Aires, que se encontraba alquilado, Juan Domingo Rodríguez, secretario general Suteryh a nivel local, en diálogo con “el Retrato…” adelantó que en las próximas horas se podría llegar a un acuerdo con la empresa Magister Hoteles SRL. “Cuando esta gente se retire, se va a hacer una auditoría a los efectos de realizar la denuncia correspondiente”, subrayó.

Si bien la medida se tomó a partir de la deuda que tienen los responsables de la explotación de las instalaciones, al recorrer el lugar corroboraron el estado de abandono en el que se encontraba después de varios meses cerrado por la cuarentena, en tanto encontraron carne podrida en las heladeras, bebidas y fiambres vencidos; sábanas y ropa tirada en el lavadero y excremento de palomas en la sala de máquinas.

Juan Domingo Rodríguez, secretario general Suteryh en el ámbito local, en diálogo con “el Retrato…” explicó: “Hemos tomado un hotel, que es nuestro, porque consideramos que no están cumpliendo con el contrato de locación cómo corresponde” y aclaró que dicho establecimiento se creó a los efectos de otorgarle beneficios a los trabajadores del sector, lo cual en este momento aseguró que “no se está haciendo”.

“Hace meses que no se paga el alquiler y eso es un perjuicio grande que afecta a SuteryH. Se ha tratado de rescindir el contrato, se han mandado cartas documentos intimándolos a que efectúen el pago, pero ellos no lo quieren hacer. Por eso, no nos quedó otra medida que tomar el hotel, que es propio de los trabajadores del sector”, sostuvo.

En tal sentido, reparó en que “un hotel sindical se crea para darle beneficios a los trabajadores y no para lucrar con otras cosas” al mismo tiempo que aclaró que éste miércoles incluso se ha llamado al sector de bromatología, porque “la cocina del hotel es un desastre en las condiciones que estaba: había carne en mal estado, las heladeras estaban desenchufadas, alimentos vencidos, entre otras falencias” y apuntó: “Seguramente esos alimentos eran los que intentaban darle a la gente que iba a a alojarse en el hotel ”.

Seguidamente, señaló que en estos momentos referentes de Suteryh se encuentran dentro del hotel situado en calle Alberti 2146 de esta ciudad. “Las dos entradas tienen un control policial, pero permanecemos adentro y vamos a continuar de esta forma hasta que se negocie una salida pacífica, lo cual sería beneficioso para ellos y para nosotros para que esta cuestión no pase a mayores”, indicó.

En relación a la situación de los trabajadores que se desempeñaban dentro de la empresa que alquilaba el lugar, Magister Hoteles SRL, apuntó: “La idea de Suteyh es no perder puestos de trabajo sino que se van mantener los mismos, en tanto los empleados accedan a continuar desarrollando sus funciones” y aclaró que por el momento no tienen conocimiento acerca de si los aproximadamente 7 trabajadores han percibido correctamente sus salarios en estos meses.

“Hoy los llamaron a trabajar, pero no pudieron concurrir porque el hotel está tomado. Igualmente no se les prohibió el acceso a los mismos, porque si bien somos los dueños del hotel entendemos que ellos tienen que venir a ganarse el pan”, resaltó el referente gremial en conversación con “el Retrato…”

Además, detalló que esta empresa no paga el alquiler desde que comenzó la pandemia. “Siguen tratando de quedarse en el hotel y nosotros tratamos de gestionar para que ellos dejen el establecimiento y el mismo vuelva a ser de los trabajadores”, reconoció a la vez que aclaró que como Secretario General del sindicato se hizo presente en la toma del edificio a los efectos de manifestar su apoyo a los trabajadores de edificio de la lista 1 de Mayo, conducida por Mario Fernández.

“Nos vamos a quedar en el hotel hasta que en Buenos Aires nos den una salida favorable y nos pidan que nos retiremos, porque ya llegaron a un acuerdo”, reconoció al mismo tiempo que comentó: “No vamos a romper lo que es nuestro sino que estamos denunciando lo que encontramos dentro del hotel y el perjuicio que ocasiona a todos los trabajadores”.

En función de ello, Rodríguez aclaró a “el Retrato…” que ingresaron de forma pacífica al lugar, “con un escribano que labró un acta en la cual hizo constar esta situación e incluso se tomaron fotografías de todas las instalaciones del hotel”.

Por último, adelantó que en el transcurso de este miércoles o jueves se podría llegar a un acuerdo entre el gremio y la empresa Magister Hoteles SRL, en tanto se están realizando negociaciones en tal sentido en la ciudad de Buenos Aires. “Cuando esta gente se retire, se va a hacer una auditoría a los efectos de realizar la denuncia correspondiente”, concluyó.