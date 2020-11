Nancy Todoroff: Muchas cervecerías de Mar del Plata no cumplen con los protocolos

A menos de un mes del comienzo de la temporada de verano, la secretaria general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) de Mar del Plata, Nancy Todoroff, en diálogo con “el Retrato…” criticó que muchas cervecerías de la ciudad no cumplen con los protocolos de seguridad que rigen al sector, en tanto la mayoría se exceden en la capacidad de gente que debe haber en el lugar y no respetan el distanciamiento social. “Muchos no están haciendo las cosas como se deben”, aseguró.

“Se está trabajando con la autorización de colocar mesas afuera y a partir del 1 de diciembre comenzarán a abrir incluso algunos hoteles. El sector va moviéndose, pero obviamente no es lo suficiente ni lo que se necesita”, sostuvo la secretaria general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) de Mar del Plata, Nancy Todoroff, al mismo tiempo que aclaró que continúan “con algunos reclamos por salarios adeudados”, después de varios meses de inactividad, pero “se va regularizando de a poco”.

En lo que respecta al sector gastronómico, adelantó que en líneas generales se están cumpliendo con los protocolos de seguridad en los diferentes establecimientos, pero reparó en que hay algunos lugares que no lo hacen. “Muchos no están haciendo las cosas como se deben”, cuestionó al mismo tiempo que aclaró que desde el Sindicato se encuentran realizando controles a diario, principalmente en horario nocturno, a los efectos de verificar el correcto acatamiento a los protocolos en los restaurantes, cervecerías y bares que se encuentran abiertos.

En función de ello, reparó en que la mayoría de los incumplimientos a los puntos establecidos en el protocolo que rige al sector se da fundamentalmente en las cervecerías. “Advertimos muchos incumplimientos en más de un establecimiento. En esos casos, se les remarca qué cosas les está faltando cumplimentar para dar respuestas en los protocolos a un 100%. Después de esto, los diferentes locales vuelven a hacer las cosas cómo corresponde”, resaltó la referente del sector gastronómico marplatense.

“Tuvimos que ir a hablar a unos tres o cuatro cervecerías de la ciudad, a los efectos de solicitar que por favor se cumplan con los protocolos, en tanto la mayoría de ellas se exceden en la capacidad de gente que debe haber en el lugar, no respetan el distanciamiento social y no cumplen con otros puntos contemplados importantes”, aseguró y agregó que igualmente “es cierto que hay algunas cosas que se hacen más difíciles de llevar adelante en este tipo de lugares porque va gente más joven y son menos conscientes en tomar los recaudos necesarios para evitar la propagación del virus”.

Sin perjuicio de ello, aclaró que igualmente la falta de acatamiento a lo establecido en el protocolo “se da en un porcentaje muy bajo” y que estas circunstancias, en general, se conocen porque son advertidas por los mismos trabajadores o vecinos del lugar como así también por el propio Sindicato, en el marco de los controles diarios que llevan adelante a los efectos de verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad.

Así, señaló que, en estos casos, donde se verifican ciertos incumplimientos al protocolo de seguridad que rige al sector, se les hace “un aviso” a los encargados del lugar a los efectos que se ajusten al mismo a la brevedad. “Si luego volvemos al día siguiente y esto no está regularizado se hace la respectiva denuncia ante el Municipio de General Pueyrredón”, resaltó.

“Nos interesa hacer las cosas bien, cuidar a nuestros trabajadores, porque si esto no se cumple se ponen en riesgo también las fuentes laborales”, apuntó al mismo tiempo que consideró: “No es fácil, pero hay que hacer un esfuerzo para poder sostener la apertura de los lugares y no tener que ir nuevamente para atrás”.

Por otra parte, hizo hincapié en la cantidad de gente que podrá venir a la ciudad en los próximos días en el marco del comienzo de la temporada de verano. “Todos tenemos miedo que la gente no tome conciencia real de seguir los pasos que hay que seguir para no contagiarse. Esto es un tema que se repite y no puede haber persona que no sepa lo que hay que hacer a esta altura”, reconoció y destacó que, por ello, desde hace varios meses, el Sindicato lleva adelante diferente capacitaciones y actividades de concientización para los trabajadores del sector.

“Pese a que desde el gremio se llevan adelante muchos controles, todo depende también de la responsabilidad individual de los trabajadores, de los consumidores y de los empresarios. Va a depender de la conducta de cada uno de nosotros que nos vaya bien o mal en lo sucesivo”, concluyó Nancy Todoroff en conversación con “el Retrato…”