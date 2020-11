Mutual de Municipales niega que se vaya a privatizar las playas en Estrada y la Costa

La Comisión Directiva de la Mutual de municipales (MSTM), concesionaria del balneario sito en Estrada y la Costa, aclaró que las playas del sector continúan como hace 15 años al servicio de residentes y turistas, mientras prepara las instalaciones para esta temporada de verano.

Ante la convocatoria difundida en redes sociales de internet que promueve una protesta para este martes 17 de noviembre en Zacagnini y la costa, firmada por “Vecinos/as Atoconvocados/as” en defensa de la playa pública, la Mutual Sindicato de Trabajadores Municipales de Gral. Pueyrredon hizo saber que no hay ningún tipo de obra ni demarcación que limite el uso del lugar, y que la única intervención en la playa conocida como Sun Rider fue para instalar una platea para un chiringo, “pero tal como indicaran las autoridades correspondientes, cesamos la puesta del mismo hasta la aprobación de la reglamentación vigente”.

Más adelante remarcaron que “No va a haber carpas, ni sombrillas, ni pileta. Priorizamos, como siempre lo hemos hecho, la gran cantidad de metros que existen para las familias. Esta fue siempre nuestra prioridad. Repetimos, en estos 15 años nunca pusimos, ni construimos, aunque en otras oportunidades contamos con el permiso correspondiente para hacerlo, dado que entendíamos y respetamos el pedido de vecinos y residentes de la playa con los cuales siempre mantuvimos un fluido diálogo”.

La MSTM destaca que desde hace quince años brinda servicios en estas playas, manteniendo y cuidando las características de la zona, y más de 200 metros de arena, sin carpas ni obstrucciones, con bajada al mar para los deportes acuáticos que allí se practican, como surf y kayak.

Asimismo, como entidad solidaria, se promueve de forma gratuita el Proyecto Surf por la Inclusión, que beneficia a cientos de chicos de diferentes barrios de la ciudad, entre otras actividades formativas y de entretenimiento.

Finalmente, remarcan “no hay ninguna privatización de playas. Volvemos a repetir: para que no queden dudas: No habrá Pileta, Ni Carpas, Ni Sombrillas. Estamos trabajando para que los residentes y turistas cuenten con las medidas de seguridad y comodidad que los protocolos sanitarios exigen para esta época”.