Isabella Jones, en una lucha que no sabe de descanso, apuesta al futuro

Entre los tanto afectados por la pandemia, hay un sector, el de los artistas, que más lo han sufrido y si bien algunos “trabajaron” a través del streaming, nada ha sido igual desde marzo. Hoy con la reapertura próxima de los teatros, una luz asoma al final del túnel.

Pero están aquellos que tratan de curar sus heridas ante tanto encierro. Tal el caso de la vedette Isabella Jones quien pasara por Mar del Plata la temporada anterior luego de 30 años de trayectoria recorriendo toda latinoamérica y Argentina, que si bien ha recibido propuestas para regresar en la presente temporada a la Costa Atlántica, estos ocho meses de pandemia le han dejado duras marcas.

“Fue un horror. El año pasado fue mi primera temporada y desde marzo me tocó el peor momento de mi carrera recién empezando. No veo al streaming como es estar frente al público o estar presente. Yo le recomiendo a la gente que ponga Netflix. Es como que se pierde algo. No está esa comunicación con el público en la sala” dijo en diálogo con “el Retrato…”

Isabella que nació hombre “pero yo siempre me sentí mujer” reconoció que fue muy duro para ella triunfar como vedette trans. Sobre el presente afirmó que “por este tiempo estoy hablando con gente que hizo autoteatro y se están viendo los protocolos” reconociendo que “esta pandemia me afectó económicamente muchísimo, y más estando en medio de un divorcio”, enfatizando que la pandemia “ sacudió a las parejas en lo psicológico, lo laboral”. Hoy transitando el camino de la separación, dijo que “mi divorcio es muy difícil y no me puedo volcar como quisiera a mi profesión de vedette que recomencé el año pasado en Mar del Plata”.

En este sentido no se olvidó de agradecer “a Juan Alzúa. Estuve en el Teatro Angel en las obras de Antonio Ríos y de “Divertidisimos” junto a Guido Suller, a quie amé como persona, y con quién no se portaron bien” calificando como “una temporada muy positiva en cuanto a popularidad y ganar esa plataforma. La gente ahora me sigue por las redes. Tuve que abrir varios facebook. Pero lo que preocupa es mantener ese estatus. Ese lugar que se pudo lograr y que la pandemia puede arruinar en un segundo”.

Hoy sus proyectos pasan “por la Comedia, ya que la Revista es muy poco probable por la cantidad de gente que generalmente trabajan en ella. Los protocolos hoy no lo permiten”, subrayando su admiración por la revista porteña. “Es tan única que hay que mantenerla vigente como sea porque es algo mágico”.

Enamorada de Mar del Plata , recordó que “me sorprendió mucho la gente, es como más sencilla, amorosa y te demuestra su cariño sin importarle tu condición sexual. Por eso amo regresar a la Ciudad Feliz”.

Isabella, que ya desde muy pequeña se sentía más nena que nene. “Yo ya lo sabía desde que tengo uso de razón. A los 4 o 5 años ya me estaba poniendo los brillos de mi m adre, me maquillaba y la gente me llamaba gordita, me veían muy femenina desde muy chico”.

Lo que para ella fue un drama, por la oposición de sus padres, logró superarlo merced a una fuerte personalidad y hoy sabe que este tiempo de pandemia, es duro “pero si pude superar todo aquello, se que esto será solo un mal recuerdo” afirma por último.