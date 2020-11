Carlos Tevez nuevamente expuesto por otra jugara malintencionada

Afortunadamente, el mediocampista de la T pudo continuar en el partido, no sin mucho dolor y tomándose la parte del gemelo de su pierna derecha que por la violencia de la infracción, pudo haber terminado mucho peor. Sin embargo, los antecedentes no ayudan al Apache que nos es la primera vez que se muestra imprudente con un colega, algo que no sólo hizo en el fútbol argentino sino también en la China y en su paso por la Selección.

De hecho, Tevez viene de lesionar a Alan Aguerre la semana pasada en Rosario cuando levantó peligrosamente la pierna para disputar una pelota con el arquero que tuvo que dejar la cancha por la luxación del codo derecho que sufrió tras el impacto. El de Newell´s será intervenido quirúrgicamente este martes.

La primera vez que Tevez quedó expuesto en su mala intención fue en 2015 cuando fracturó a Ezequiel Ham, una joven promesa de Argentinos Juniors que nunc pudo volver a jugar con normalidad y vio como su sueño de Primera División se vio frustrada por la intervención desleal del Apache.

Espeluznante: la plancha de Tevez generó la fractura expuesta de tibia y peroné de Ham.

Otra de Carlitos: En febrero de 2016, Un rodillazo al arquero de Newell´s Unsain, le fracturó la mandíblua y lo dejó en estado de shock en la cancha. Tras más de 20 días sin hablar, el arquero del equipo leproso, le mando un mensaje al Apache: “Tevez no fue mala leche, es una jugada normal, desafortunada y no dudo de las intenciones de Carlos”.

Descalificador: Tevez le mete la plancha a Cristian Lema de Belgrano en la Bombonera, pese a la tarjeta roja de Delfino el de Boca no alecciona y continua lastimando rivales.

Claro que las intervenciones desleales de Tevez no sólo son en territorio argentino. Carlos Tevez vivió momentos de frustración en China en el Shanghai Shenhua y también fue noticia por sus violentas intervenciones.

Otras patadas de Carlos Tevez