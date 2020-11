Alberto Fernández aseguró que “El ajuste esta vez no lo van a pagar los más humildes”

El presidente Alberto Fernández aseguró este lunes que “el ajuste esta vez no lo van a pagar los más humildes”, al encabezar un anuncio de inversión de 187 millones de dólares de frigoríficos exportadores de carnes, y en referencia a las conversaciones que lleva adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la renegociación de vencimientos de la deuda tomada por el gobierno anterior.

Fernández, quien habló por videoconferencia mientras cumple un aislamiento preventivo en la Residencia de Olivos por haber estado en contacto estrecho con el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Beliz, quien dio positivo en coronavirus, dijo que los argentinos pueden tener “la seguridad esta vez que el ajuste no lo van a pagar los más humildes sino los que especularon”.

“Ése sigue siendo mi compromiso”, aseveró el mandatario en referencia a las promesas de campaña que desde diciembre garantiza con su gestión.

El jefe de Estado mencionó en ese sentido el proyecto Presupuesto 2021, que este martes recibiría sanción definitiva en Diputados, y dijo que si se compara con el vigente de 2019, “el único ajuste está en los intereses de la deuda”.

“En el Presupuesto crece la inversión en infraestructura, en salud, en educación y en ciencia y tecnología”, enumeró el Presidente.

“Es necesario garantizar cortes (de carne) a precios locales”, aseguró el presidente.

“Que no nos confundan”, pidió al respecto y destacó la necesidad de que el Estado genere reservas para lo que es fundamental incrementar las exportaciones con valor agregado.

En ese marco les dijo a los empresarios que el Estado estará “para ayudarlos a generar las condiciones para que produzcan, den trabajo y exporten”.

Tras los mensajes del ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas; del gobernador bonaerense Axel Kicillof y de Mario Ravettino, titular del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), el Presidente señaló: “Estamos muy convencidos de cuál es el rumbo, y vamos a llevar a la Argentina a ponerse de pie con todos los argentinos adentro y no con algunos”.

Para eso, el mandatario pidió a los empresarios que “lo que la Argentina produce genere valor, que se exporte y se generen divisas para comprar insumos y generar reservas, que es algo que nos está haciendo falta”.

“Tratar de buscar el lugar que la Argentina tuvo muchos años, cuando fue el primer exportador de carnes del mundo, para nosotros es una aspiración muy grande”, indicó Alberto Fernández.

“Que empresarios están dispuestos a invertir más de 120 millones de dólares en dos ejercicios para generar más de 4.500 puestos de trabajo, y podamos multiplicar al cabo del tiempo por dos las exportaciones, son todas buenas noticias y debemos celebrarlas”, expresó.

El precio en el mercado interno

El Presidente indicó que conversó con los empresarios del sector respecto a la necesidad de que no lleven al mercado interno los valores que consiguen en el mercado externo.

La idea es que se “preserve el mercado interno“, para que los argentinos puedan acceder a la carne en el mercado local y “no a los precios internacionales sino al precio de producción argentino”, dejó claro el titular del Poder Ejecutivo.

El Presidente celebró que los empresarios compartieran con él esta idea y dijo: “Celebro sinceramente que este sea el ánimo de los productores de carne en la Argentina, porque nos servirá mucho como país”.

En ese sentido, pronosticó que en “tres años podremos ver multiplicados por dos los recursos provenientes de la exportación de carnes al mundo” y que así la “sociedad se beneficia porque son dólares que ingresan a la Argentina y que se usan para que otros puedan importar insumos y seguir produciendo”.

“Son dólares que se usan para acumular genuinas reservas, las mejores reservas. No son derivadas de préstamos, sino de derivadas de nuestra producción y, por lo tanto, ese es el mejor resultado. Es el círculo virtuoso”, agregó.

“Es tiempo en que nos pongamos a pensar en la reconstrucción de Argentina, cuya economía era frágil en diciembre y la pandemia la hizo más frágil”, continuó.

La deuda

Tras considerar que “el endeudamiento ha determinado un daño enorme para la economía”, Alberto Fernández se refirió a a la carta que los senadores del Frente de Todos dirigieron a la misión del Fondo Monetario Internacional actualmente en la Argentina.

“Nos permite ver lo que le dije al Fondo en la campaña, cuando me visitaron, y les recordé cómo vulneraron los estatutos para financiar la especulación y la salida de capitales”, indicó el mandatario.

Fernández insistió en que el país debe “trabajar con otra lógica”, en la que el “verdadero valor” sea el de la “producción y no el de la especulación financiera” para que el país pueda “crecer sin seguir endeudándose” porque “el endeudamiento ha determinado un daño enorme a la economía argentina”.

Las palabras de Kicillof

Por su parte, Kicillof destacó la “batería de medidas” que le permitieron al país y a la provincia “atravesar la pandemia” de la “mejor manera posible” y destacó la la articulación entre “Estado, empresarios y trabajadores” para afrontar la “salida de la pandemia” y “taparles la boca, no con un barbijo porque muchos de ellos no lo quieren usar, a los que critican todo”.

“Estamos hoy de nuevo anunciando importantísimas inversiones que en los próximos años y en los próximos meses nos van a permitir salir de la pandemia, con más fuerza, más capacidad y con un país mejor, más integrado productivamente y con más capacidad exportadora”, agregó.