El intendente Guillermo Montenegro “Este reconocimiento a los héroes y que sus familias participen es lo que se debía hacer”, señaló el intendente Guillermo Montenegro quien tomó parte del acto en el tercer aniversario del hundimiento del ARA Juan llevado a cbo en la Base Naval de Mar del Plata, oportunidad en la cual se les entregó a las familias el Pabellón Nacional, Jinetas y Espadas correspondientes al ascenso post mortem de los 44 tripulantes.

“Siempre me da mucha tristeza por la relación que yo tengo con los submarinistas en general y con los del ARA San Juan en particular. Yo conocía a varios de los que estaban en el submarino y, además, fui integrante de la Comisión Investigadora. Esto me pone en un lugar de mucha relación con los familiares. Por eso, son momentos de tristeza y congoja”, agregó.