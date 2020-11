Aldosivi juega este sábado ante San Lorenzo en el Mundialista

Luego de la práctica matutina el técnico Guillermo Hoyos confirmo el plantel que este sábado enfrentara a San Lorenzo desde las 14 en el Estadio José María Minella, por la fecha 3 del Grupo 5 de la Copa de la Liga Profesional.

Los concentrados son:

1 Luciano Pocrnjic

3 Mario Lopez Quintana

6 Jonathan Schunke

7 Federico Andrada

9 Rodrigo Contreras

11 Felipe Rodriguez

14 Federico Emanuel Milo

17 Lucas Di Yorio

18 Franco Perinciolo

21 Emanuel Iñiguez

22 Lautaro Rinaldi

23 Lucas Villalba

25 Nahuel Yeri

28 Fernando Roman Villalba

29 Uriel Ramirez Kloster

30 Franco Perez

32 Pablo Becker

33 Leandro Maciel

35 Fabian Assmann

36 Joaquin Indacoechea

40 Facundo Tobares

41 Manuel Panaro

42 Jonathan Zarate

ALGUNA VEZ ESTUVIERON EN EL TIBURÓN

Estos jugadores vistieron la casaca del Tiburon en alguna oportunidad y en el ultimo mercado de pases tienen nuevos destinos. Obviamente esta lista no es perfecta, tampoco se incluyen los jugadores que ya venian jugando y siguen en sus clubes(ejemplo Lamberti y Vega en Platense o Parnisari en Agropecuario)porque vienen con contratos del año anterior.

Pero estos son algunos que tienen nueva camiseta:

Alan Ruiz(Arsenal de Sarandi), Fernando Evangelista(Estudiantes de Bs. As.) Manuel Capasso(NOB), Gonzalo Veron y Cain Fara(Sol de America de Paraguay), Jonathan Galvan(Union Sta. Fe), Jonathan Benedetti (Licata de Italia), Nazareno Solis (OFI Creta de Grecia), Nicolas Miracco(Arsenal de Sarandi), Ciro Rius(Defensa y Justicia), Santiago Rosales(Central Cordoba de Sgo. Del Estero), Lucas Kruspky (Patronato), Leonel Galeano (Aucas de Ecuador), Nicolas Bazzana(Estudiantes de La Plata), Sebastian Rincon (Vitoria Guimaraez de Portugal), Roman Martinez (Tigre), Franco Canever (Guemes de S. del Estero), Leonardo Baima( General Diaz de Paraguay), Laureano Tello (Villa Dalmine), Facundo Oreja (DT Circulo Deportivo), Nicolas Bertochi(Central Norte de Salta), Cristian Barinaga(Chaco For Ever), Roberto Brum(Atenas de Uruguay), Denis Stracqualursi( Taranto de Italia) Agustin Briones(Talleres de Remedios de Escalada), Facundo David Nasif( ASD Praia Tortora de Italia) y Emiliano Gianunzio(San Martin de Burzaco)