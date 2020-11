Leandro Favaro: “El uso medicinal del cannabis es regulación, no despenalización”

Luego de la publicación del decreto del Gobierno Nacional mediante el cual se permite el uso medicinal de la planta de cannabis, el autocultivo controlado y el acceso de sus aceites y derivados en farmacias autorizadas, el fiscal cotitular de la fiscalía temática de Estupefacientes, Leandro Favaro, resaltó la importancia de la implementación de esta normativa y apuntó: “No creo que esto aliente el cultivo para consumo personal porque ya sucede. Queramos o no, caiga en la órbita judicial o no, sucede”.

El decreto publicado este jueves por el gobierno nacional aprueba la nueva reglamentación de la ley de “Investigación Médica y Científica de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados”, y deroga el anterior, de septiembre de 2017 bajo el gobierno de Mauricio Macri, que había dispuesto la reglamentación cuestionada y hasta ahora vigente.

De esta forma, Leandro Favaro, Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Estupefacientes, destacó que “la medida es acorde a todas las críticas que había tenido la ley desde distintos sectores, activistas, cultivadores, ong’s, docentes e integrantes del poder judicial” al mismo tiempo que explicó que la misma “le viene a dar un marco legal e incluso de contralor, como lo dice el decreto, a lo que está sucediendo”.

Asimismo, Favaro aclaró que la autorización del uso medicinal del cannabis “es regulación, no despenalización, sino regularización e intervención del Estado con varios fines, entre ellos para garantizar la calidad del producto”.

El cambio más radical que propone el decreto es la autorización para el autocultivo, es decir que cualquier persona que cumpla ciertos requisitos no podrá ser perseguida penalmente como así también se avanza en el desarrollo científico y de investigación con más profundidad de regulación y control. “Lo que cambia con la ley es que se crea una situación nueva que da la posibilidad de que el actuar de esa persona que cultiva no sea ilegítima”, resaltó.

“Deben haber algunas condiciones, como que la tiene que haber prescripto un médico matriculado, debe haber un consentimiento por los daños colaterales y además deberá estar autorizado el usuario por este organismo nuevo que crea el decreto. Sin esos pasos la conducta sigue siendo la misma que antes de la ley”, explica Favaro.

En relación a la forma de trabajo en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio a su cargo en este aspecto, explicó que “quien tiene una planta para consumo personal en un ámbito privado que no afecte a terceros no se lo imputa porque se aplica el fallo Arriola, indistintamente si es o no para uso medicinal o recreativo”.

Al mismo tiempo que aclaró que, “más allá de eso, igual se procede al secuestro y si tiene una cantidad que excede el consumo personal puede ser imputado por tenencia simple. Si esa cantidad la tiene para meterla en el circuito comercial, se le puede imputar el delito de cultivo que ya es un delito federal”.

Por último consideró: “No creo que esto aliente el cultivo para consumo personal porque ya sucede” y subrayó: “Queramos o no, caiga en la órbita judicial o no, sucede. No creo que tenga mucha influencia. Lo que sí hará es legalizar a muchas personas que lo hacen con fines medicinales y ahora tendrán un salvoconducto para poder tener su planta. No creo que aliente en lo más mínimo”.

La reglamentación establece que los y las pacientes “que tuvieren indicación médica para el uso de la planta de cannabis y sus derivados podrán adquirir especialidades medicinales elaboradas en el país, importar especialidades medicinales debidamente registradas por la autoridad sanitaria o adquirir formulaciones magistrales elaboradas por farmacias autorizadas u otras presentaciones que en el futuro se establezcan” como así también fija que “aquellas personas que, además, no posean cobertura de salud y obra social, tienen derecho a acceder en forma gratuita“.

Además dispone que el “Registro del Programa de Cannabis” (Reprocann) “registrará, con el fin de emitir la correspondiente autorización, a los y las pacientes que acceden a través del cultivo controlado a la planta de Cannabis y sus derivados, como tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor”. Y establece que los y las pacientes “podrán inscribirse para obtener la autorización de cultivo para sí, a través de un o una familiar, una tercera persona o una organización civil autorizada por la autoridad de aplicación”.