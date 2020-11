Familiares de Detenidos Desaparecidos rechazan creación de “Mesa de Enlace”

Ante la presentación de la autodenominada Mesa de Enlace que reúne a ex integrantes de distintos sectores de las FFAA y de seguridad, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas del Sudeste bonaerense “rechazamos y repudiamos esta actitud claramente conspirativa, autoritaria y golpista”, señalaron.

“No pudieron, no supieron o no quisieron llevar adelante ninguno de los requerimientos que hoy tienen e ignoran los que el actual Gobierno les otorgó. Su mala fe, su actitud aviesa y su perversión son coherentes con la conducta que mantuvieron siempre y entendemos que todo retirado mayor de 60 años es un presunto represor que no ha sido denunciado porque encapuchado es difícil reconocerlo”.

Finalmente señalan que “De la misma manera que el nefasto proyecto del 2×1 fue repudiado en forma categórica y contundente por toda la sociedad argentina, no dudaremos ni un segundo en hacer exactamente lo mismo, para que estas personas, comprendan que no hay ninguna posibilidad de nada que no esté encuadrado en el respeto a la democracia, y a los poderes establecidos por la Constitución Nacional”, puntualizaron.

QUIENES SON LOS QUE LA CONFORMARON LA “MESA…”

Cabe recordar que referentes de las Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad se reunirán en una mesa conjunta, con el objetivo de incidir en la política del sector.

La agrupación, que lleva el nombre de “Mesa de Encuentro Libertador General San Martín”, reúne a personal retirado de las fuerzas y autoridades de sociedades y mutuales de uniformados, y a partir de ahora se mostrará públicamente.

En el documento de lanzamiento, la mesa se presentó como “un espacio federal que se propone representar ante la dirigencia política y la opinión pública a los centenares de miles de uniformados que viven y cumplen servicio en todo el territorio nacional”.

El grupo deberá enfrentar el recelo inevitable de quienes equiparan estas confluencias con una amenaza al poder político.

“De ninguna manera es un desafío a las instituciones, sabemos por nuestra experiencia en el servicio que a las fuerzas las maneja, la conduce, el personal en actividad; pero somos conscientes de las lecturas que se pueden generar, es algo que no nos podemos sacar de encima desde 10 de diciembre 1983 en adelante; de todas formas nos gustaría participar, como hacen los ocho exsecretarios de energía de la Nación, en expresar opiniones públicas sobre el sector de la defensa y la seguridad, ese es nuestro modelo de trabajo, más allá de lo que nos adjudiquen”, expresó ante el diario La Nacion el General de División (R) Ernesto Bossi, quien oficiará de anfitrión del grupo.

Además de Bossi, entre los referentes aparecen el teniente general (R) Claudio Pasqualini (Observatorio de Seguridad y Defensa), el general de Brigada.(R) Sergio Fernández (Asociación Veteranos de Guerra de Malvinas); el coronel (R) José Francisco Guerrero (Mutualidad del Personal de Intendencias Militares); el general de Brigada (R) Daniel Reimundes (Sociedad Militar Seguros de Vida); el comandante general (R) Ricardo Spadaro (Gendarmería Nacional), el suboficial mayor de la Armada Humberto Toloza (Círculo de Oficiales de Mar) y el teniente general (R) Ricardo Cundom (Fundación Criteria), y el comisario General (PFA) Pablo Bressi