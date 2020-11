Taccone: “Recuperar el presupuesto participativo sólo requiere de la decisión política”

“Las prácticas participativas de presupuesto democratizan las decisiones y contribuyen a construir una ciudadanía activa” señaló Taccone. “El presupuesto participativo no es una herramienta que debiera reservarse para momentos de bonanza como si se tratara de una concesión graciosa de los gobernantes. Las crisis económicas exigen mayor precisión en la gestión de prioridades y una buena manera de ponerlas ante necesidades múltiples y recursos escasos es abrir la participación ciudadana”, continuó el concejal que en su proyecto encomienda estructurar todas las áreas de administración que dieron institucionalidad al presupuesto participativo.

“Desde 2008 hasta 2014, año a año, ciudadanas y ciudadanos de diferentes barrios, instituciones de bien público, ONGs, sociedades de fomento, pudieron participar de las asambleas, de la votación de proyectos priorizándolos. Como en todas las experiencias en las que el presupuesto participativo se llevó a cabo se pudo evaluar socialmente la eficacia de la administración para alcanzar los objetivos anuales”, expresó Horacio Taccone, concejal de Acción Marplatense.

Así como no hay presupuestos participativos que alcancen una eficacia del 100% tampoco hay comunidades que retrocedan si sus gobiernos aceptan democratizar las decisiones y someterse a una evaluación anual de su capacidad de gestión, dijo Taccone. “No debemos perder más tiempo en volver a poner en marcha esta institución de la democracia moderna que fuera archivada sin fundamentos ni explicaciones por parte de la gestión anterior”, manifestó Taccone.

Por último, Horacio Taccone señaló que la solicitud hecha en este sentido días pasados por el ex Secretario de Hacienda del ex intendente Gustavo Pulti, Mariano Perez Rojas, así como por militantes del partido socialistas expresan la vocación de no abandonar para siempre el presupuesto participativo, algo con lo que nuestro bloque de concejales coincide: el participativo no es de ningún partido ni de ninguna gestión, es un patrimonio de la cultura ciudadana que le fue quitado a marplatenses y batanenses y que debe ser restituido.