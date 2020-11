Ciano: “Trabajaremos para recuperar al turismo todo el año, más allá de la temporada”

Desde el 1 de diciembre, Mar del Plata tendrá la posibilidad de recibir turistas, protocolos y cuidados sanitarios de por medio. Sin dudas será una temporada atípica y es por eso que hace meses el concejal Ariel Ciano y otros ediles, realizaron diversos encuentros virtuales con los sectores productivos, institucionales y de promoción de Mar del Plata con vistas a la creación de una Comisión Especial de Recuperación Turística, algo que finalmente ocurrió tras su aprobación en la última sesión del Concejo Deliberante. Entre los artículos del proyecto se establece que la comisión creada deberá abordar no solo la promoción turística sino también protocolos sanitarios, así como el análisis, la investigación, la infraestructura y el planeamiento estratégico del turismo.

“Esta será una comisión que contará con participación pública y privada y tendrá funcionamiento en el propio Concejo. Es un proyecto trabajado entre todos los sectores pensando en la temporada y en la recuperación turística tanto para el verano como todo el 2021”, detalló Ciano sobre la iniciativa que fue aprobada tras el consenso de todos los bloques políticos. La Comisión Especial tendrá por objetivo proponer estrategias nuevas para la recuperación turística de la ciudad con participación público-privada, para generar un ámbito de diálogo permanente entre los diferentes sectores vinculados al turismo con vistas a la temporada estival y el resto del año.

“Necesitamos volver a posicionar a Mar del Plata como sede de eventos nacionales e internacionales, siempre teniendo en cuenta la cuestión sanitaria. Por eso fue clave la intervención del presidente del HCD Ariel Martinez Bordaisco para lograr unificar el proyecto que presentamos oportunamente con Marcos Gutierrez y Virginia Sivori con el de Guillermo Volponi”, manifestó Ariel Ciano. Vale mencionar que se estableció que la integración de la Comisión podrá ampliarse por petición justificada de aquel sector afectado a la actividad de turismo que no haya sido incluido por la presente que solicite expresamente su incorporación.

La Comisión estará integrada por: Presidente del Honorable Concejo Deliberante; Presidente de EMTUR; Secretario de Desarrollo Productivo e Innovación; Secretario de Cultura; Secretario de Salud; Un Concejal por cada bloque político del Honorable Concejo Deliberante; Directora de Coordinación Turística de la Subsecretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires; Un representante por la Universidad Nacional de Mar del Plata, uno por F.A.S.T.A, uno por CAECE, uno por la UTN y uno por Atlántida Argentina; Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata; Un representante de la U.C.I.P; Un representante de ATICMA; gestores culturales; productores artísticos; Consorcio Regional Portuario; Asociación de Agencias de Viajes del Sudeste Argentino (A.A.V.I.S.A.); Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de la Provincia de Buenos Aires; Cámara Empresaria de la Recreación (C.E.R.); Cámara de Empresarios de Balnearios, Restaurantes y Afines de la Costa de Mar del Plata. (C.E.B.R.A.); Colegio de Martilleros y Corredores Públicos – Departamento Judicial Mar del Plata; Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios; Sindicato de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos; Red de Parlamentos Locales en Objetivos de Desarrollo Sostenible; CAPTE – Cámara Argentina de Proveedores de Técnica para Eventos y Espectáculos; Mar del Plata Bureau; Cámara de cervecerías artesanales de Mar del Plata; Colegio de profesionales en Turismo de la Provincia de Buenos Aires.