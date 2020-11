Luis Distéfano: En Mar del Plata se tejen acuerdos para desfinanciar las escuelas provinciales

Ante la inminente autorización de la colación para los cursos de los últimos años, el ex Secretario de Educación Luis Distefano se manifestó acerca de la realidad educativa de la ciudad de Mar del Plata. Temas como infraestructura, tiempos, revinculación, en una charla que resume las preocupaciones de la mayoría de los ciudadanos de bien.

El Profesor Luis Distefano, actualmente consultor educativo y director de escuela, dialogó con “El Retrato…” y explicó en detalle la situación de la ciudad: “En nuestra ciudad existen 274 escuelas estatales, 289 escuelas privadas y 84 escuelas que gestiona el municipio. Si lo pasamos a matrícula de alumnos: más de 90.000 son estatales, aproximadamente 72.000 son de privadas y cerca de 24.000 son municipales. Según las leyes de Educación tanto Nacional como Provincial, todas son públicas y dependen de la jurisdicción provincial, aunque en nuestra ciudad se da una particularidad: sin importar los signos políticos de los gobiernos provinciales y municipales, se tejen acuerdos para desfinanciar a las primeras.”

Profundizando en su aseveración, aseguró que: “Este año, el 95% de los recursos provenientes del Fondo de Financiamiento Educativo recibidos por el municipio, fueron exclusivamente destinados a las escuelas y docentes municipales. Para las escuelas provinciales y privadas, solo hubo zoom. En un año en que los más de 300 millones de pesos recibidos pudieron ser destinados a poner en condiciones óptimas la infraestructura escolar deteriorada por décadas de abandono y en un contexto único en que no cursaban en forma presencial los alumnos, el municipio pagó sueldos.”

Si bien se manifestó optimista por la revinculacion de los estudiantes, manifestó que los funcionarios educativos del Distrito, que encabeza Sebastián Puglissi “no emitieron opinión alguna sobre la catástrofe educativa que estamos viviendo. La Presidenta del Consejo Escolar ni se presentó a la primera reunión de la comisión de seguimiento del FFE en el Honorable Concejo Deliberante. Las escuelas provinciales bajo su órbita, no han tenido obras de envergadura ni se han preparado para la pospandemia. Mientras tanto, las escuelas privadas tienen índices de morosidad que hacen imposible su sostenimiento. Al menos en Mar del Plata y Batán, la gran mayoría no son administradas por empresarios, sino por familias emprendedoras, docentes y ex docentes, cooperativas, cultos. Los que tienen hoy responsabilidades, no dejan de lado su posicionamiento político y respetan los acuerdos de cogobierno con los sindicatos para que nada pase….para que el año termine sin sobresaltos.”

Respecto a la vuelta a clases, indicó que: “Solo el compromiso de algunos padres y muy pocos actores del sistema educativo, están logrando al menos, una vuelta al edificio escolar que nos debiera unir a todos. Esperemos que ahora que se activa el plan jurisdiccional de regreso seguro a clases presenciales, autoridades e Inspectores hagan todo lo necesario para lograr la revinculación de nuestros alumnos y permitir que la Promoción 2020 de todos los Niveles Educativos reciba sus diplomas como corresponde”.