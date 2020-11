Juan Aicega III: “Juntos por el Cambio tiene que fortalecerse, sería poco inteligente que se divida”

Teniendo en consideración que el próximo año se realizarán elecciones en todo el país, el diputado nacional de “Juntos por el Cambio”, Juan Aicega, se entrevistó con “el Retrato…” y habló sobre la situación interna del espacio político del que forma parte como así también se refirió a cómo se perfilan dirigentes como Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau de cara al 2021. “Hay que tratar de consolidar una posición de centro, moderada y de diálogo, porque la grieta le ha hecho muy mal al país y en estas circunstancias peor todavía”, remarcó.

El diputado nacional, en diálogo con “el Retrato…” apuntó que “Juntos por el Cambio es la fuerza que tiene que fortalecerse, sería muy poco inteligente que se divida. Igualmente no creo que haya nadie con esa intención” al mismo tiempo que remarcó: “Hemos logrado generar casi una situación de bipartidismo, la cual hay que mantener a Cornejo, Lilita Carrió, entre otros. Estamos convencidos que hay que tratar de consolidar una posición de centro, moderada y de diálogo, porque la grieta le ha hecho muy mal al país y en estas circunstancias peor todavía”.

Asimismo, reparó en que desde el espacio político del que forma parte con muchos reconocidos dirigentes como Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, entre otros, entienden que la solución para el país se encuentra en el mediano y largo plazo. “Para eso hay que consolidar una fuerza de centro que atraiga a gente de nuestro espacio y del opositor también, es decir conformar un grupo con convicciones claras que entienda que lo primero que está por delante son los problemas del país”, indicó.

“Hoy no podemos estar discutiendo la reforma judicial o cuestiones que no hacen a la realidad necesaria, sino que hay que poner cuestiones importantes de por medio como una reforma estructural impositiva que permita desarrollar el trabajo, una reforma laboral que posibilite que el empleo crezca, analizar cuestiones institucionales, una reforma de la justicia pero la que necesita éste ámbito y no para favorecer a un sector, etcétera”, expresó a la vez que subrayó: “Hay que lograr conformar esa famosa mesa donde se puedan sentar todos los dirigentes de los diferentes espacios a dialogar”.

“HORACIO RODRÍGUEZ LARRETA HA DEMOSTRADO UNA GRAN CINTURA POLÍTICA”

En relación a la figura de Horacio Rodríguez Larreta de cara a las próximas elecciones, Aicega destacó que el actual Jefe de Gobierno de la ciudad Autónoma de Buenos Aires “es un dirigente moderno, dialoguista, que ha demostrado en esta situación de pandemia una gran cintura política y un gran sentido de responsabilidad”.

“Larreta está gobernando uno de los principales distritos de Argentina en sintonía con el gobierno nacional o en una buena relación, pese haber sido maltratado. Tiene una gran capacidad de diálogo y comprensión, lo cual le pone a los dirigentes una vara muy alta sobre cuáles deben ser las prioridades que debe tener un gobernante”, expresó.

“MARÍA EUGENIA VIDAL HA HECHO UNA GRAN EXPERIENCIA DE GOBIERNO”

Seguidamente hizo hincapié en el lugar que ocupa en la política actualmente la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. “Es una figura importantísima en la política que siempre trabajó en sintonía con Horacio Rodríguez Larreta y que ha hecho también una gran experiencia de gobierno en estos 4 años, la cual la trasladará al lugar que le toque estar”, precisó.

“Juntos por el Cambio ha generado en estos 4 años una gran cantidad de dirigentes que ya eran muy buenos en su momento, pero que les faltaba experiencia de gobierno y que hoy cuentan con una gran experiencia en ese sentido”, remarcó el disputado nacional a la vez que aclaró: “La oferta de dirigentes que tiene el partido es amplísima y eso es una de las grandes potencias que tenemos”.

En tal sentido, indicó que la “gran cantidad de dirigentes” muchas veces también “es una de las grandes dificultades” que tienen a la hora de resolver cuestiones internas que se suscitan dentro del espacio. “Más triste sería igualmente no tener candidatos o dirigentes”, señaló Aicega.

“MARTÍN LOUSTEAU DA UNA VISIÓN MUY FUERTE Y MODERNA”

Por otra parte, se refrió al senador nacional por la ciudad de Buenos Aires, Martín Lousteau, y el crecimiento que ha tenido en el último tiempo dentro del espacio. “Me ha sorprendido la capacidad de análisis que tiene, es un dirigente muy moderno, muy sólido en sus conocimiento, es una persona joven pero a la vez con mucha experiencia en tanto ha ocupado muchos cargos importantes y le da a Juntos por el Cambio una visión muy fuerte y moderna desde un espacio político como puede ser el radicalismo”, afirmó.

“SI MACRI QUIERE VOLVER A SER PRESIDENTE, ESTÁ EN SU DERECHO DE HACERLO”

Por último, al ser consultado por “el Retrato…” sobre las críticas del ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, hacia el ex diputado, Emilio Monzó, y ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que lideran el sector de Juntos por el Cambio del que forma parte, respondió: “Estamos generando un espacio político muy importante que está en dirección de lo que comenzó Mauricio Macri en el 2001 y seguimos en la misma línea. Yo lo respeto mucho, porque es una persona que tuvo la visión de encabezar un movimiento político que transformó la Argentina y la llevó a un sistema casi bipartidista”.

“Mauricio Macri de a poco va a ir tomando un posicionamiento de ex presidente y que va a estar por encima de la cuestión diaria o coyuntural. Incluso puede hacer un gran trabajo internacional. Las cosas se van acomodando de a poco”, subrayó al mismo tiempo que se refirió a las últimas declaraciones del ex jefe de estado, en las cuales dejó entrever sus intenciones de volver a ser presidente en el 2023, consideró: “Está en todo su derecho de poder serlo. La Argentina recién está empezando a acomodar sus ideas para lo que viene”.

“TENEMOS UN GRAN PAÍS, SOLO NOS FALTA PONERNOS DE ACUERDO”

Finalmente Aicega, quien hoy trabaja activamente en el equipo de Emilio Monzó y Rogelio Frigerio, consideró que “los argentinos tenemos que serenarnos, bajar un poco la tensión, unirnos, hablarnos, escucharnos….ya que a veces la gente tiene un concepto distorsionado por no conocerse o por no hablar y luego de tomar un café se dan cuenta que era otra persona”

No tuvo dudas en afirmar en este sentido que “en la vida política, social, pasa lo mismo. Acá nos tenemos que amigar y empezar a trabajar en un mismo sentido porque tenemos un gran país y solamente nos falta ponernos de acuerdo”