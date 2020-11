El Presidente Alberto Fernández dijo que “quiere cambiar la estructura económica de la Argentina”

El presidente Alberto Fernández postuló avanzar con los cambios necesarios para llevar “infraestructura a cada rincón de la Argentina” y que las tierras fiscales, con servicios, sean otorgadas a “las personas que quieran trabajarlas” y se garantice así el acceso a los alimentos a las zonas aledañas.

“Este modelo de país está vencido; este modelo genera injusticias y hay que cambiarlo; es necesario cambiar las lógicas que imperan y descentralizar los grandes centros urbanos”, afirmó Fernández, al participar de una videoconferencia del PJ para debatir sobre el Movimiento Arraigo, una iniciativa federal destinada a generar mayores oportunidades de trabajo y vivienda.

El Presidente aseguró que quiere “cambiar la estructura económica de la Argentina para que vivir en Jujuy no sea un drama, sino una alegría” y para que quien nació allí “estudie, trabaje, se desarrolle y muera en su provincia”.

“Las tierras fiscales” que sobran -dijo- tienen que ser para “quienes quieran trabajarlas” y no para “construir edificios”, sino para “desarrollar la producción alimentaria en cada región del país”.

Insistió con la necesidad de cambiar la infraestructura de muchas regiones del interior, adonde no llegan los servicios y no tienen conectividad, para que la gente “pueda vivir donde nació” con las mismas posibilidades que en las grandes ciudades.

Con todo, Fernández advirtió que muchos de los que dejan su pueblo natal para buscar oportunidades en los centros urbanos sólo encuentran “pobreza, hacinamiento y marginalidad“, además de “sufrir el desarraigo”.

De la videoconferencia, participaron como expositores también el titular del PJ y diputado nacional José Luis Gioja; el ministro de Salud, Ginés González García; y el senador provincial bonaerense Francisco “Paco” Durañona.