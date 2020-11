El temporal destruyó toda la verdura de hojas sembrada en el cordón frutihotícola

En el marco del temporal ocurrido durante este fin de semana en la ciudad, Ricardo Velimerovich, presidente de la Asociación Frutihortícola de Productores y Afines del Partido de General Pueyrredón, en diálogo con “el Retrato…” expresó que “toda la verdura de hojas en el sector de Sierra de Los Padres, Laguna de los Padres, Valle Hermoso y Parque Hermoso hoy está perforada por el granizo”.

“El temporal registrado el sábado pasado afectó principalmente la zona de Sierra de Los Padres, Laguna de los Padres, Valle Hermoso y Parque Hermoso. Fue impresionante la cantidad de granizo que cayó, en tanto en algunos sectores nunca se había visto algo así”, sostuvo el presidente de la Asociación Frutihortícola de Productores y Afines del Partido de General Pueyrredón a la vez que comentó que incluso cayeron entre 30 y 60 milímetros en lugares muy cercanos entre sí.

Velimerovich señaló que, si bien el temporal duró aproximadamente dos horas, “el momento más fuerte del mismo fue en media hora” a la vez que agregó que “después que dejó de llover fuerte, empezó el corrimiento del agua de una manera impresionante”.

“Las roturas son, por un lado todo, lo que es la producción que ya estaba sembrada para la temporada, en tanto lo que es de hojas se afecta muy rápidamente, como remolacha, acelga lechuga, etcétera. Mar del Plata produce de todo en el verano, por eso toda la verdura de hojas hoy está perforada por el granizo (FOTO) en el sector de Sierra de Los Padres, Laguna de los Padres, Valle Hermoso y Parque Hermoso”, explicó.

En tal sentido, aclaró que dicha producción no se puede recuperar, hay que triturarlo y hacer plantín de nuevo para volver a plantar. “No es como otras producciones que se puede recuperar, por ejemplo la frutilla se golpeó mucho, hay que arrancar uno por uno los golpeados y esperar que venga el nuevo que va a llevar unos 30 días, pero la planta se recupera al menos, no como la lechuga, remolacha o acelga que se pierde todo”, expresó.

En relación a los invernaderos, aclaró que “los techos aguantaron bastante bien, en tanto se han mejorado mucho los niveles de construcción, pero fue tan grande el nivel de agua que se rompieron los sócalos inferiores y entró el agua adentro del mismo, lo cual es casi imposible de solucionar”.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre si hay alguna evaluación monetaria de las pérdidas, indicó que aún no se hizo. “Va a tardar una semana determinarse las pérdidas económicas que hubo porque es una franja muy grande la afectada y además hay que ver el sol que salió en el día de la fecha que deja, ya que por ahí alguna planta de brócoli se puede recuperar por ejemplo porque el fruto aún no estaba, lo mismo sucede con la frutilla”, sostuvo a la vez que aclaró que igualmente no menos de 60 días se perderán en el sector.

“Si los productores ya invirtieron todo para esta temporada, ahora el problema va a ser de dónde van a sacar para poder volver a sembrar”, resaltó el referente del sector a la vez que aclaró que se estaba trabajando con un seguro para invernaderos, que era lo más afectado. “Para campos no existe nada”, apuntó.

En relación a lo anterior, resaltó que el sector frutihortícolas “tiene precios inestables, no tiene un valor referencial como el trigo o girasol, por eso los aseguradoras no te quieren asegurar este tipo de producción” y añadió que se encuentran trabajando con algunas empresas en tal sentido desde hace un tiempo, las cuales están elaborando estadísticas para poder hacer algo en ese sentido.

Por otra parte, adelantó que aún no han mantenido ningún tipo de comunicación con autoridades locales a los efectos. “Nadie nos llamó ni nada. El Estado nos ayudó en un temporal en 2016, pero la ayuda fue entregada en 2019. Asique no esperamos eso como una pronta solución, pero sí mientras tanto reclamaremos que por ejemplo la limpieza de canales se podría ir haciendo”, cuestionó.

“Primero tendremos que evaluar lo que quedó y luego ver si podemos conseguir alguna línea de créditos personal con las empresas que venden los insumos y plantines para volver a sembrar”, explicó a “el Retrato…”