Trabajadores de Casinos, Loterías, Agencias e Hipódromos reclaman una compensación por la merma de sus haberes 

En el marco de la difícil situación que se encuentran atravesando, los trabajadores de Casinos, Lotería, Agencias e Hipódromos (S.I.T.A.C.L.A.H) solicitaron una reunión con las autoridades de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires a los efectos de abrir un canal de diálogo frente a algunas cuestiones que están afectando al sector como la merma de haberes.

Representantes del Sindicato Trabajadores de Casinos, Lotería, Agencias e Hipódromos (S.I.T.A.C.L.A.H) enviaron un petitorio al Presidente de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, Omar Galdurralde, y al director de Casinos Zona 1, Patricio Grasso, haciéndole saber la situación de incertidumbre que se encuentran atravesando en estos momentos y solicitaron el cobro de un aguinaldo superior al del 2019, una compensación por merma de haberes, coherencia en las decisiones medidas que “frenen el constante deterioro” de sus ingresos, entre otras cuestiones.

“Vemos a compañeros caer en profundas crisis emocionales derivadas del constante y rápido deterioro de la economía de nuestros hogares”, sostuvieron los trabajadores en la carta a la vez que explicaron que “día a día, se hace cada vez más complejo responder a las obligaciones contraídas” y que “mientras las deudas se acumulan”. En ese marco, cuestionaron que “ya no hay claridad, no hay forma de proyectar un futuro, y de no mediar, la familia es la próxima víctima de esta pandemia”

Asimismo, aclararon que si bien no objetan la decisión política y sanitaria del cierre de las Salas de Casinos, como así tampoco la decisión de apertura guardando los protocolos sanitarios que surjan del consenso, pidieron la implementación de “medidas de emergencia y una fuerte decisión política por parte de las autoridades de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, donde los trabajadores no se transformen en una variable de ajuste”.

De esta forma, explicaron que el día 23 de octubre, los trabajadores agremiados a S.I.T.A.C.L.A.H se reunieron en Asamblea a fin de analizar la situación del sector, las perspectivas futuras, posibles medidas a tomar y acciones a llevar a cabo. “Luego de un extenso debate, donde no faltaron dramáticas vivencias, se resolvió presentar un petitorio”, indicaron.

En relación a dicho petitorio, precisaron que solicitaron que en diciembre 2020, ningún trabajador/a perciba un aguinaldo inferior al percibido en diciembre 2019. “Esto no solo es un acto de justicia social, sino también necesario e imperativo para paliar la crisis de la pandemia y comenzar a reconstruir la economía familiar de nuestros trabajadores/as”, apuntaron.

Además, pidieron por una compensación por merma de haberes. “Fuimos y seguimos siendo una variable de ajuste para el Estado, que al ver reducido sus ingresos como ente recaudador al determinar el cierre de las salas; castigó a los trabajadores/as con una reducción en sus haberes de casi $30.000 en algunos casos”, denunciaron.

“Es necesario e imprescindible entender que desde que se resolvió suspender actividades en virtud de la pandemia, cada trabajador/a dejó de percibir la bonificación para el personal de juego que fuera implementada en paritarias del año 2014 y que consta en el recibo de haberes bajo el código 01651 (decreto 1953/1)”, explicaron.

Además, consideraron que “la integridad de los haberes no solo es imprescindible en la construcción de cualquier economía familia, sino que hace al conjunto de derechos laborales adquiridos por la lucha sindical de hombres y mujeres que nos antecedieron, y que hoy de manera silenciosa y solapada se pretenden vulnerar, constituyendo así en un palmario retroceso de la calidad de vida de los trabajadores como consecuencia de la decisión política de funcionarios que eligieron mirar hacia otro lado”.

Por otra parte pidieron coherencia en las decisiones, en tanto “no es la primera vez que el casino se encuentra cerrado por decisión política, esta vez por decisión política/sanitaria” y recordaron que el antecedente más próximo es del año 1995, “donde también por decisión política se mantuvo cerrado por meses el casino, pero en esa oportunidad no tocaron los haberes de los trabajadores/as por entender las profundas implicancias que traían aparejadas y que hoy padecemos por ese cambio de criterio”.

En igual sentido, requirieron medidas que “frenen el constante deterioro” de sus ingresos. “Como si la merma que se padece no fuera suficiente, la inflación voraz que se está atravesando agrava aún más nuestra situación, con una licuación de los ingresos del orden del 60%, donde se suma la incertidumbre por las paritarias”, afirmaron.

Por último, hicieron hincapié en que “ningún trabajador/a de Casinos cobre por debajo de la canasta básica”, en tanto desde el Gobierno Nacional se publica que una familia para no ser pobre necesita alrededor de $47000 y “hoy muchos de nuestros compañeros perciben un 20% menos de ese importe”.

“Es inaceptable que el cambio de paradigma que se quiere imponer. Antes el paradigma era trabajar para salir de la pobreza, ahora trabajar para no caer en la indigencia”, remarcaron al mismo tiempo que solicitaron se conceda una reunión “a fin de abrir un canal de diálogo, para trabajar en alternativas superadoras y en la construcción de salidas conjuntas para lo aquí peticionado”.