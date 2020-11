Diego está sedado y da buena respuesta neurológica

Diego Maradona está despierto pero sedado, da buena respuesta neurológica y seguirá internado al menos hasta el lunes en la Clínica Olivos, donde el martes fue operado de un hematoma subdural, informó su médico personal, Leopoldo Luque.

El doctor, además, aseguró que la familia de Diego “está alineada” con las decisiones que se están tomando sobre su salud y con el tratamiento que se le aplica luego de diagnosticarlo con un síndrome de abstinencia.

“Es un cuadro vinculado al consumo durante toda su vida pero no hablamos de una sustancia o una bebida específica”, dijo Luque al dar el último parte médico.

“Diego tiene un buen post operatorio. Está sedado con fármacos por vía endovenosa y dando una buena respuesta neurológica. El próximo paso es ir bajando la cantidad de sedación y analizar la posibilidad de dárselos por vía oral”, dijo el doctor.

Luque, además, informó que el actual técnico de Gimnasia (LP) estará internado “al menos hasta el lunes”, pero no precisó una fecha para darle el alta: “Eso varía según el paciente, pero la idea es que siga hasta que esta etapa finalice”, puntualizó.

“Iremos viendo su evolución junto al equipo de terapia, que es con el que tomamos las decisiones en conjunto”, añadió.

Respecto del cuadro de abstinencia con que Diego fue diagnosticado tras algunas reacciones como sudoración o ira, Luque dijo que “es por un consumo de toda su vida pero no se puede hablar de una sustancia específica“; y contó que la familia “se está alineando” con las decisiones que toma el equipo médico.

“Estamos todos de acuerdo y buscando un objetivo común, que es que Diego esté mejor. Todos tiramos para el mismo lado“, indicó.

“Lo primero que tenemos que lograr es que Diego de acá se vaya bien. Después, con los recursos con que disponemos, iremos viendo de qué manera seguimos”, concluyó.