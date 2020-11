El dirigente Pablo Farías y el ingreso de “Progresistas en Red” al Frente de Todos

Luego de un encuentro por videoconferencia entre referentes del partido político “Progresistas en Red” y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el cual se intercambiaron ideas en torno a la construcción de “una Argentina equitativa y federal”, el dirigente del espacio a nivel local y que también participó de la reunión, Pablo Farías, en diálogo con “el Retrato…” adelantó que “el trabajo que se hará en Mar del Plata se articula con el Frente de Todos” al mismo tiempo que resaltó: “Tiene que haber una mirada de la política más amplia. La pandemia nos da la oportunidad de mirar al futuro de una forma diferente”.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, mantuvo un encuentro por videoconferencia este miércoles con el espacio Progresistas en Red, del que participaron más de 150 oyentes. A su vez, como panelistas estuvieron reconocidos referentes de distintas provincias como el dirigente Marcelo Ferreira; el ex legislador de CABA, Rafael Gentili, la ex gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, y la dirigente platense Betina Rolfi, entre otros referentes de distintas provincias.

En tal sentido, el dirigente del espacio a nivel local y que también participó de la reunión, Pablo Farías, en diálogo con “el Retrato…” sostuvo que “Alberto hizo referencia en la videoconferencia a lo difícil que es gobernar en el marco de una pandemia, en tanto hoy se está hasta ideologizando una vacuna por ejemplo. El contexto mundial es muy complejo” a la vez que agradeció “la predisposición del presidente de disponer de su tiempo para charlar con una agrupación política que en el caso de muchas provincias no es parte del Frente de Todos”.

“Entendemos que tiene que haber una mirada de la política más amplia. La pandemia nos da la oportunidad de mirar al futuro de una forma diferente, de poder construir de otro modo y la política también debe tener la mirada puesta en otras militancias como es el tema ambiental, donde hay mucho para trabajar”, sostuvo.

Seguidamente, hizo hincapié en que el espacio político “Progresistas en Red” está compuesto por dirigentes de diferentes lugares del país con historias políticas y de militancia social diversas: socialistas, radicales, ex Ari, ex GEN, Izquierda Democrática, organizaciones sociales, cooperativas, autogestionarias de la economía popular, intelectuales, ambientalistas, feministas, entre otros. “Este espacio no es solo de dirigentes políticos sino sociales y de otro tipo de militancia”, remarcó.

“Siempre se está tratando de tener un diálogo entre el Peronismo y el Progresismo y buscar la incorporación a la agenda de gobierno lo que se trabaja en este espacio político como los temas vinculados al medioambiente, el cuidado de la tierra, la forma de producir diferente que es una oportunidad que nos da la pandemia, etcétera”, resaltó.

“El trabajo que se hará en Mar del Plata se articula con el Frente de Todos. Hay que discutir una estrategia de ampliación de esto”, indicó Pablo Farías (FOTO) a la vez que se refirió a las principales puntos que deben trabajarse en la ciudad como la licitación de transporte y el flagelo de la desocupación, que incluso “exige que todos los políticos piensen en soluciones y cualquier acción de gobierno debe ser tendiente a generar mano de obra genuina en un tejido social muy complejo como lo es el de Mar del Plata”.

Asimismo, manifestó su preocupación acerca del panorama que se avecina para Mar del Plata. “Hay mucha incertidumbre. Es difícil imaginar una temporada en estas condiciones. Hablan de 6 personas por carpa, pero en realidad toda la vida estuvo vigente eso, es decir, no hubo una restricción en ese aspecto”, resaltó.

“El problema no es la cuarentena sino la pandemia que atraviesa al planeta y que todos los gobiernos están tratando de buscar soluciones, porque lo cierto es que puestos de empleos se están perdiendo millones en todo el planeta producto de esto”, expresó y consideró que en ese sentido lo que requiere la situación que está atravesando el país puntualmente “es mayor unidad de los argentinos en tanto no se puede plantear una grieta en una posible solución como lo es la vacuna, por ejemplo”.

Por otra parte, cuestionó al actual gobierno municipal de Guillermo Montenegro. “Traen funcionarios de otros lugares cuando la realidad es que en Mar del Plata existe mucha gente formada como para ocupar lugares de gestión, lo cual deja demostrado que el intendente no tiene un equipo en ese sentido y tiene que recurrir a ex funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal u Horacio Larreta”, apuntó.

“Los titulares de los medios hablan de más de 200 comercios cerrados desde abril, lo cual poco tiene que ver con lo que pasa en la calle. De hecho, hay más de 5 familias viviendo frente al Municipio ¿Nadie les va a preguntar qué pasa, por qué están ahí ni nada? Al intendente le falta recorrer un poco más y la situación es complicada en Mar del Plata”, expresó.

Por último, Farías cuestionó el hecho que la ciudad continúe en la Fase 3 del aislamiento social preventivo y obligatorio y que los comercios continúen con las puertas abiertas como así también que se produzca la apertura de la temporada de verano en los próximos días. “La venida de tantos turistas es el punto donde tenemos que poner mucha atención todos. Hay que tomar los recaudos necesarios fundamentalmente en lo que son los controles municipales”, precisó.

Progresistas en Red tiene como integrantes a ex referentes del GEN, como Pablo Farias, Marcelo Ferreira, Juan Carlos Juárez, Valeria Crespo y Betina Rolfi y del Partido Socialista como así también radicales críticos de Cambiemos, entre otros.