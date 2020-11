Dramático relato de Romina Vergara: “A mi hijo lo tuve que velar en pedacitos”

En el marco del reciente asesinato de su hijo por parte de un policía, la mamá de Brandon Romero, Romina Vergara (FOTO) , dialogó con “el Retrato…” y expresó: “A mi hijo le pasaron tres autos por encima y lo tuve que velar en pedacitos. “Lo hicieron para tapar los más de 10 tiros que le había dado”.

En tal sentido, Romina Vergara adelantó que en el marco de la investigación que se sigue en la justicia el próximo 10 de noviembre se realizarán las correspondientes pericias al teléfono del policía acusado de haber ocasionado la muerte Brandon Romero. “Tuve acceso al expediente de mi hijo. Necesitamos urgente las pericias de parte. Fueron 7 tiros los que se ven en la autopsia, pero en realidad son más los que se le tiraron”, sostuvo.

“El hecho ocurrió el 5 de julio de pasado y mi hijo murió a las 8:40 am. Mi hijo era panadero y todos los días trabajaba a partir de las 4:00 de la mañana. Ese domingo tenía franco y se quedó con el papá despierto hasta tarde, estaba desvelado, pero sobre las 4:30 de la mañana lo llaman los amigos para ir a una juntada. Él les dice que no, insisten y lo vienen a buscar en una moto”, expresó la mamá del joven.

Así, la mujer recordó que su marido le dice al joven de 18 años “ojo hijo con la calle, tené cuidado con esa moto, porque es un peligro” y añadió que Brandon contestó: “No pasa nada, en un rato vengo, que tengo que ir a un cumpleaños con mamá”.

“La policía va a mi casa, pero mi marido hasta durmiendo. Le dicen a los vecinos que mi hijo tuvo un accidente y le dan un número de teléfono para que llame mi esposo”, relató y añadió que por eso se dirigió corriendo ante la comisaría sexta y le dijeron que Brandon había fallecido, porque “tuvo un enfrentamiento con la policía”.

En función de ello, señaló: “Dijeron que mi hijo estaba solo en la ruta queriendo robar con un arma. Me parecía todo muy raro. Había muchos policías y todos estaban agrediéndonos” y resaltó: “Brandon jamás tuvo problemas con la policía, no conocía lo que era una comisaría ni nunca había tenido algún inconveniente con la justicia”.

“El chico que lo fue a buscar era solo un conocido del verano y Brandon se sube a la moto, porque el que lo manda a buscar con ese pibe fue el amigo de toda la vida. Ellos se juntan en una joda y después se van a otra juntada con este chico que se llama Kevin Farías, que es más grande que ellos”, recordó.

En tal sentido, describió: “Brandon no sabía que tenía antecedentes, porque no era un amigo habitual de él, nadie lo conocía en casa. Mi hijo sale a comprar vino en la moto con Kevin Farías y en la otra iban otros tres: Andrés Casco, Brian Cisneros y Diego Contreras. Ellos no tienen un enfrentamiento con la policía”.

“El policía iba en una moto eléctrica, pero es imposible que llegue de Camet a Santa Paula. Los pibes salen del barrio, pasan por una rotonda. Primero pasa Brandon con Kevin y una cuadra y media después aparecen los otros tres. El policía venía como de Sierras de Los Padres, se pelean, se insultan y los chicos de la moto se caen en el barro. Las cámaras toman todo esto”, explicó.

A su vez, añadió que “El policía Pedro Arcángel da la vuelta manzana y vuelve a agarrar por el mismo camino en contramano, volvió para donde venía, se escondió en la ruta 226. Brandon y Kevin vuelven, retoman el paso y dan la vuelta. Mi hijo vio algo raro en la oscuridad, se baja de la moto y automáticamente cuando se baja, el policía acostado en el piso atrás de la moto, le dispara dos tiros en los talones”.

“Brandon no llegó a acercarse. Los primeros dos tiros fueron a 37 metros. Lo dejó arrodillado, porque le rompió los dos pies. Le dio otros tiros en la cara: en el pómulo, en la nariz, uno en el cráneo y otro en la nuca. Lo movió evidentemente. Brandon no tenía antecedentes, no tenía alcohol sangre ni sangre”, describió a la vez que subrayó: “Es imposible que si le quería robar lo haya hecho a 37 metros de distancia. Es una estupidez”.

Por último, la mamá del joven de 18 años cuestionó que el funcionario policial nunca estuvo detenido. “Siempre estuvo en posición de víctima. A mi hijo le pasaron tres autos por encima y tuve que velar a mi hijo en pedacitos. Lo hizo para tapar los más de 10 tiros que le había dado, porque no aparece en ninguna cámara, lo cual es muy raro”.