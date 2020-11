Horacio Taccone “Oroquieta o García no es la cuestión”

”Lo más importante no está en los nombres propios” dijo el concejal de Acción Marplatense al referirse a la renuncia de Darío Oroquieta al frente de la Secretaría de Seguridad Municipal, y su reemplazo con Horacio García. “Para prevenir el delito, más importante que los nombres propios son las estrategias y los objetivos. No alcanza con sacarse fotos en el COM” agregó

Ante la información de las últimas horas acerca de la renuncia de Oroquieta, Taccone afirmó que “La cuestión central no está en los nombres propios. Marplatenses y batanenses denuncian todos los días el incremento de los hechos de inseguridad, y no hay un plan, no hay políticas públicas que desde el municipio se promuevan para la prevención del delito. No alcanza con sacarse fotos en el Centro de Operación y Monitoreo, hace falta saber al servicio de qué plan está ese Centro, que objetivo tienen esas cámaras y cómo contribuyen a disminuir los niveles de inseguridad ciudadana”

El concejal manifestó que “durante la gestión de Acción Marplatense al frente del gobierno municipal, construimos y equipamos el COM. Lo hicimos al mismo tiempo que creamos la policía local, el Centro de Análisis Estratégico del Delito, la primera Escuela Municipal de Seguridad de toda la República Argentina y una Secretaría que coordinaba y ejecutaba una estrategia integral” y continuó “hoy esos programas y políticas se han desarticulado. El Secretario de Seguridad no coordina, porque no hay qué coordinar”

Para finalizar, Taccone refirió que “para prevenir el delito, más importantes que los nombres propios son las estrategias y los objetivos. Esa es la única manera en que los vecinos puedan evaluar una gestión. Por eso, creemos que recuperar gestión estratégica con políticas de largo, mediano y corto plazo es el verdadero cambio que se debiera producir ahora. No de nombres, sino de gestión”