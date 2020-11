Docentes se manifestaron frente al Ministerio de Trabajo 

En reclamo de aumento de los actos públicos para tomar cargos y la continuidad de los programas de asistencia, que surgieron en el marco de la emergencia por el coronavirus, un numeroso grupo de docentes y auxiliares de la educación se manifestaron frente a la delegación regional del Ministerio de Trabajo bonaerense. Ante una “falta de respuestas” decidieron permanecer frente al edificio.

De esta forma, docentes y auxiliares nucleados en las agrupaciones “Roberto Santoro” y “Docentes y Auxiliares en lucha” decidieron cortar la avenida Luro y España, frente a la sede local del Ministerio de Trabajo provincial, para visibilizar problemas que atraviesan en cuanto al salario, el acceso a cargos y la provisión de elementos de seguridad e higiene en las escuelas.

Los trabajadores exigen al gobierno de Axel Kicillof obtener una garantía salarial de $30 mil para todo docente y auxiliar que no llegue a obtener cargos mientras dure la pandemia por el coronavirus como así también piden que el salario mínimo se equipare con la canasta familiar.

A su vez, solicitan que se aumente la realización de “actos públicos” para cubrir cargos y que continúen los programas de asistencia que surgieron en el marco de la emergencia sanitaria como así también que se cumplan los pases planta permanente. “Pedimos la efectivización de los nombramientos que fueron otorgados a 25 compañeros y compañeras”, señalaron.

“Hay escuelas que no tienen docente y si no fuera por la solidaridad de otros docentes que se preocupan, hoy no tenían ningún tipo de educación. En muchos casos la continuidad pedagógica es un fracaso”, apuntó una integrante de la agrupación “Roberto Santoro”

Asimismo, solicitaron por “escuelas seguras” para lo cual reclaman mayor provisión de elementos de seguridad e higiene ya que en las instituciones se continúan entregando los bolsones de alimentos del Servicio Alimentario de Emergencia (SAE).

Estos reclamos comenzaron a realizarse en abril, cuando se exigía la apertura de actos públicos para tomar cargos. Después desde el gobierno bonaerense implementaron el “PIEDAS“, un programa de incorporación especial de docentes y auxiliares suplentes. Sin embargo, lo consideran insuficiente y denunciaron que solo es para docentes y que estos actos no contemplan a auxiliares

“Luego de unos meses surgió el Programa de Incorporación Especial de Docentes y Auxiliares Suplentes –PIEDAS-, para ayudar a esos docentes. Pero recién a los 7 meses salen asambleas de acto público para docentes pero no para los auxiliares. Se anotan cientos de docentes y no se consiguen cargos. Y con esto, no hay ninguna garantía de continuidad de este programa. Nos dicen que pueden incorporarlos al programa ATR, pero es de 8 mil pesos y encima no incluye a todos. Queremos hoy una respuesta, porque la mayoría de los docentes son mamás y necesitan subsistir. Hay desesperación”, resumió uno de los integrantes de la agrupación “Roberto Santoro”.