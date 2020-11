Proponen programas culturales “Plaza del Agua 2020″y Circuitos Culturales al aire libre”

Se trata de una serie de proyectos de Lagos, Amalfitano y De la Torre, que apuntan a fomentar y proteger actividades de este ámbito en nuestra ciudad. Por un lado, se propuso una nueva ordenanza de artistas callejeros, por otro lado, el Programa “Plaza del Agua 2020” y por último, los “Circuitos Culturales al Aire libre” de cara a la próxima temporada.

El primero de los proyectos que se presentaron este viernes es una nueva normativa para Artistas Callejeros con el fin de fomentar, proteger y brindar promoción a las actividades de las y los artistas que se desempeñan en espacios abiertos, y para que todas las expresiones que se desarrollen en la vía pública formen parte del patrimonio cultural intangible del Municipio.

“Además, proponemos que las y los artistas callejeros no sean susceptibles a ser sancionados con una contravención, ni que sus elementos, herramientas e instrumentos de trabajo puedan ser secuestrados, retenidos o decomisados por autoridades públicas“, describió Verónica Lagos, autora de los proyectos.

Es importante destacar que la no inscripción en el Registro de Artistas Callejeros no generará un impedimento para el desarrollo de la actividad artística, aunque no dará derecho a percibir los beneficios para quienes se encuentren inscriptos, ya que se propone que la Secretaría de Cultura establezca circuitos de arte callejero donde podrán desarrollar su actividad, con el objetivo de crear polos que la revaloricen y fomenten el turismo en diferentes zonas.

Otro de los proyectos que lleva la firma de la Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, junto a los concejales Vito Amalfitano y Sol de la Torre, es el programa “Circuito Cultural al Aire Libre“. El mismo propone que vecinos y vecinas puedan acceder al arte y la cultura de forma gratuita, a través de la convocatoria a colectivos culturales de la ciudad de distintos géneros como teatro, música, baile, intervenciones artísticas y otras propuestas, para que puedan desarrollar sus presentaciones en plazas, calles, centros comerciales y espacios públicos. “Nos parecía muy importante que esta iniciativa invite a la Secretaría de Cultura a ofrecer este circuito, también a corredores gastronómicos, con criterios de cuidado epidemiológico y un presupuesto tanto para el acondicionamiento de los espacios, como para los y las artistas y trabajadores de la cultura que se sumen al programa”, manifestó Lagos.

Finalmente, se presentó el programa “Plaza del Agua 2020″ que está orientado a la construcción de un plan de gestión pública del espacio. Lo que se busca es una forma participativa para pensar los espacios públicos e integrar al Estado local junto a espacios intermedios para diseñar políticas culturales para este sitio tan tradicional y emblemático para nuestros vecinos y vecinas.

Se propone un programa que dure dos años, prorrogables por dos años más, para establecer objetivos de corto y mediano plazo, para el desarrollo de la Plaza del Agua a través de la gestión pública.