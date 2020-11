Covid: A fin de año llegaran 25 millones de dosis de la vacuna Sputnik V que Argentina le compró a Rusia

El gobierno nacional confirmó que la Argentina adquirirá 25 millones de dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V. Según explicaron en Casa Rosada, las primeras 10 millones llegarán al país en diciembre y el restante en los primeros días de enero.

En el Ejecutivo admitieron que ese viaje era para iniciar los trámites de adquisición y que la Cancillería rusa contactaron a la Argentina para saber si estaba interesada en contar con la dosis: “Los resultados fueron muy buenos porque el nivel de desarrollo es muy avanzado. Por lo que nos dicen están culminando la fase tres. Estarían en condiciones de darnos 10 millones de dosis, de las dos dosis, en diciembre y en los primeros días de enero 15 millones de dosis más. Eso nos permitiría vacunar a los sectores que están en riesgo en la Argentina”.

Según explicaron, a partir de ahora cada paso que se da con la Sputnik V se le notifica a la Argentina (a la ANMAT), además de la autoridad de aplicación rusa y a la OMS: “Estamos con muy buenas expectativas. Muy esperanzados”.

Esas mismas fuentes de la cartera que conduce Ginés González García dijeron que la vacuna Sputnik V superó exitosamente las fases 1 y 2 y actualmente está en las pruebas de fase 3.

A fin de noviembre estará terminada esa tercera fase y entonces las autoridades rusas comunicarán la finalización de la vacuna. En caso no haber contratiempos, las dosis serán enviadas hacia la Argentina en las semanas subsiguientes, durante diciembre.

La Sputnik V es una de los once proyectos de vacuna contra el Covid-19 que están en la tercera fase de testeo. La fase cuatro se desarrolla en la post comercialización, con reportes de los organismos sanitarios de los países que utilicen esta vacuna.

El ministerio de Salud de la Nación tiene ya convenios con las empresas Pfizer, Astra-Zeneca y laboratorios chinos, para la adquisición de otras vacunas para el Covid-19.

La viceministra de Salud, Carla Vizzotti, fue la funcionaria que lideró una misión a Moscú para interiorizarse sobre el desarrollo de la vacuna y gestionar la comprar. Las negociaciones habían comenzado el 12 de agosto pasado, según precisaron fuentes consultadas por este medio.

Tras el regreso de Vizzotti desde Rusia, la cartera sanitaria envió una circular a los gobiernos provinciales para comenzar a diagramar esquemas de vacunación de cara a fin de año y enero. Los primeros en recibir la dosis serán las personas de riesgo (mayores de 65 años), y el personal de salud y el de seguridad.

El presidente Alberto Fernández había dicho en la mañana de este mismo lunes que el país recibirá 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik contra el COVID-19 entre diciembre y la primera quincena de enero.

Las declaraciones del jefe de Estado fueron publicada por la agencia de noticias Sputnik.news. “Estarían en condiciones de darnos 10 millones de cada una de las dos dosis (que requiere la vacuna); las podemos tener en diciembre acá y en los primeros días de enero podríamos tener, según me dicen, 15 millones de dosis más”, dijo Fernández.

El presidente argentino contó que en octubre pasado el país envió a Rusia una delegación del gobierno, encabezada por la viceministra de Salud, Carla Vizotti, para negociar la adquisición de 25 millones de dosis de la vacuna.

“A diferencia de otros que fabricaban vacunas, no teníamos en Argentina un interlocutor con el que pudiéramos hablar; entonces personalmente combiné un viaje a Rusia de la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, y Cecilia Nicolini, que es una asesora mía en mi condición de presidente”, explicó Fernández. El viaje se produjo entre el 17 y el 26 de octubre, y días posteriores se concretó el acuerdo.

Alberto Fernández respondió “por supuesto”, cuando se le consultó si se vacunará, pero aclaró que lo hará una vez que la vacuna esté disponible para la población argentina.

“Tengo dos muestras que me mandaron de Rusia al comienzo de la discusión (para la adquisición), pero no me parece justo que yo me vacune y otros argentinos no puedan vacunarse, más allá de que yo sé la responsabilidad que tengo”, dijo Fernández a la agencia Sputnik.news.