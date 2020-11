Chadpamalal: Vecinos cortan la Ruta 11 por recortes de Salud y falta de ambulancia

Integrantes de la Asamblea de Salud de Vecinos y Vecinas de Chapadmalal, se manifestaron cansados de esperar una respuesta de las autoridades por los recortes en el CAPS, y procedieron a cortar la Ruta 11 en la zona del Puente. Responsabilizaron a las autoridades de la Secretaría de Salud del Municipio por haber quitado la ambulancia y hasta el momento no han ofrecido una solución al reclamo.

“La falta de la unidad de traslado supone una total desprotección para los vecinos y vecinas de la zona sur-sur del Partido de General Pueyrredon y en tan solo un mes más veremos duplicada la cantidad de personas por la llegada de turistas a la ciudad”, indicaron a través de un comunicado de prensa.

Remarcaron que “desde la Asamblea de Salud de Chapadmalal nos preguntamos ¿Cuántas muertes más vamos a tener que lamentar para que el Intendente Guillermo Montenegro y la Secretaria de Salud Viviana Bernabei nos restituyan la ambulancia que se llevaron del CAPS de Chapadmalal?”.

La movida de los vecinos tuvo su máximo punto de malestar luego de la muerte del médico Hugo Pedernera, quien sufrió una descompensación mientras realizaba deportes en la zona sur. Los vecinos denunciaron que la falta de una ambulancia impidió un rápido traslado, ya que “la unidad que vino hasta aquí, tardó casi una hora en arribar” y el profesional falleció en la sala de salud.

“No queremos más vecinos que tengan que trasladar en sus autos a los médicos para atender emergencias en los barrios, no queremos que nadie tenga que esperar a que se desocupe la ambulancia de Serena para ser trasladado en la zona sur-sur. No queremos más la falta de respuestas” afirmaron , para agregar que “Hace tiempo que la Asamblea de vecinos autoconvocados del sur agotó las instancias ante la indiferencia. Hoy empezaron a llegar propietarios no residentes y la desprotección se multiplica.

Fernando Aguerre, presidente de la International Surfing Association (ISA) y quien se encontraba junto a Pedernera al momento del fallecimiento y fue quien lo trasladó en su propio automóvil hasta un centro sanitario, comentó en las redes sociales.

“Día muy triste hoy: recién falleció un hombre bueno en serio. El Dr. Hugo Pedernera. Huguito. Excelente surfista y siempre listo para ayudar a quien sea q lo necesitara. Si algo dolía en el cuerpo Hugo te curaba. Operó la rodilla lesionada de Santiago Muñiz (reconocido surfista marplatense) y le salvó su carrera de atleta. Surfeando en hoteles de Chapadmalal”, para continuar afirmando que “Salió Huguito del agua diciéndome que creía que se estaba por infartar. Nos habíamos salido un rato antes cuando el entro al mar. De inmediato llamé a la ambulancia al 107. Dos veces. La ambulancia de SAME de Playa Serena tardó 55 minutos en llegar. Yo ya lo había traído a la sala de primeros auxilios de Chapadmalal. Falleció. Podría ahora estar vivo. No hay ambulancia en la zona de hoteles. Con miles de habitantes de todo el año”.

Desde la “Asamblea de Salud de Vecinos y Vecinas de Chapadmalal” indicaron que el reclamo por la falta de ambulancias en la zona data de hace 4 meses, junto con el rechazo a otros recortes en el servicio de salud.

