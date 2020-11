Coria pide un Fondo de Asistencia para la Emergencia de Salones de Fiestas y Eventos

La Concejal Cristina Coria elevo un Proyecto de Resolución, solicitándole al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Producción, Ciencia e innovación Tecnológica, evalúe la creación de un Fondo de Asistencia para la Emergencia de Salones de Fiestas y Eventos, con el fin de atender la situación de dicho sector gravemente afectado por la pandemia y sin horizonte cierto de reactivación desde el 20 de marzo, cuando se dio inicio a las medidas en el marco del ASPO .

El objetivo central de dicho fondo será acompañar a este sector económico en la resolución de situaciones debidamente acreditadas originadas en la suspensión, reprogramación o cumplimiento de nuevos requisitos para la realización de eventos.

La autora expreso “la actividad pese a que se haya solicitado una apertura controlada, con disminución en el aforo de asistentes y el cumplimiento de estrictos protocolos sanitarios, aún no tiene un panorama certero con relación a la apertura, tengamos en cuenta que alrededor de la mitad de los salones no podrán reabrir debido a que, más allá del aporte del ATP. les resulta imposible hacer frente a ciertos gastos fijos como alquileres, servicios de energía, gas, seguros, impuestos, etc., por eso vemos como una salida necesaria y vital para hacer frente a la difícil situación por la que están atravesando, la creación del Fondo de Asistencia para la Emergencia de Salones de Fiestas y Eventos”.

Del sector de fiestas y eventos depende la subsistencia de numerosas familias, ya que cerca de 1.500 personas trabajan de manera directa en el rubro, número que asciende considerablemente si se tienen en cuenta otros rubros también vinculados a los mismos como ser iluminadores, DJs, músicos, animadores y otros artistas, cocineros mozos, camareras, decoradores, floristas, fotógrafos, entre otros, y que en estos momentos desconocen cómo será su futuro laboral y económico.