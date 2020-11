Con actos en cinco estados, Trump buscó acercarse a un Biden más tranquilo en el final de la campaña

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, procuró este domingo, con actos en cinco estados, acercarse a la intención de voto de su adversario para las elecciones del martes, el exvicepresidente Joe Biden, quien solo hizo una aparición pública.

“Un voto para mí y el Partido Republicano es un voto para el sueño americano”, dijo el jefe de la Casa Blanca ante simpatizantes en Michigan, en el comienzo de la maratón, en un acto en que dio unos pasos de baile al son del grupo YMCA.

En 2016, Trump ganó en Michigan, antiguo bastión de la industria automotriz y uno de los considerados “swing states” (estados en los que no siempre gana el mismo partido), con una ventaja de menos de 11.000 votos.

A los 74 años y a un mes de haber estado internado con coronavirus, Trump no mostró señales de cansancio y volvió a subestimar la gravedad de la pandemia, según la agencia de noticias AFP.

“El viento me pega directamente en la cara y me cuesta respirar”, dijo en tono de broma, mientras desafiaba al frío con unos gruesos guantes negros y su ya famosa gorra roja con el eslogan “Make America Great Again” (“Hagamos nuevamente grande a Estados Unidos”).

El coronavirus se convirtió en uno de los principales ejes de la campaña electoral y el principal epidemiólogo del país -y asesor del gobierno-, Anthony Fauci, volvió a criticar la estrategia oficial ante la pandemia, en una entrevista publicada por The Washington Post, y la Casa Blanca lo acusó de querer debilitar la aspiración de Trump a ser reelecto.

En cambio, la campaña de Biden respeta las medidas de precaución, lo que impulsó al equipo del mandatario, que además difunde rumores sobre el estado físico y mental del exvice, a acusarlo de “esconderse en su sótano”.

Biden se presentó este domingo únicamente en Pensilvania -otro de los “swing states” y en los que en 2016 también ganó Trump ajustadamente-, rodeado de líderes religiosos.

“Mi fe ha sido una inconmensurable fuente de consuelo en tiempos de dolor y una inspiración diaria para luchar contra el abuso de poder en todas sus formas”, dijo en Twitter quien secundara al presidente Barack Obama en 2009-17.

Al margen de sus presentaciones en público, Trump y Biden confrontaron activamente hoy a través de Twitter.

El presidente publicó un video en el que defendió su agenda nacionalista bajo el lema “Estados Unidos primero” y reivindicó su política económica de recuperación del impacto de la pandemia.

“Estamos remontando mejor que nadie” las consecuencias de la cuarentena, sostuvo, y acusó a Biden de querer “cerrar el país, quizás durante años”, lo que juzgó como “de locos”.

Trump aseguró que “no va a haber cierres” y que “el Gran Regreso Americano ha comenzado” porque sus perspectivas para las elecciones del martes “lucen muy bien”, Biden “ya está comenzando a retirarse de ciertos estados” y “la izquierda radical (como llama al Partido Demócrata) está cayendo”.

En cambio, Biden puso en duda la efectividad de la recuperación económica al sostener que “casi 23 millones de estadounidenses están en desempleo, casi uno de cada cinco negocios cerró sus puertas y millones de personas se encuentran al borde del desahucio”.

“Simplemente, no podemos permitirnos otros cuatro años de Donald Trump”, remarcó, y agregó: “Les prometo esto: voy a terminar con el caos de Donald Trump y a terminar con esta crisis”.

El exvicepresidente apeló a la cada vez más numerosa población de origen latino al señalar que “desde sus actos atroces de separar familias en la frontera hasta su abandono del pueblo de Puerto Rico después del huracán María, el presidente Trump atacó la dignidad de las familias latinas una y otra vez”, y aseguró que esa situación “terminará” si el resultado electoral determina la salida del jefe de la Casa Blanca.

Mientras tanto, una encuesta del diario The New York Times y el Sienna College publicada este domingo mostró a Biden con mayor intención de votos en cuatro estados -Arizona, Florida, Pensilvania y Wisconsin- en los que Trump ganó en 2016

Al mismo tiempo, comercios en varias ciudades -entre ellas, Washington y Nueva York- protegieron sus vidrieras por temor a que se produzcan disturbios después de las elecciones.

“Va a haber alboroto en nuestro país”, predijo Trump, quien varias veces durante la campaña se negó a confirmar que cedería pacíficamente el Gobierno en caso de que resultara derrotado el martes.

No obstante, varios funcionarios de la Casa Blanca vienen cumpliendo la tradición de colaborar con el equipo de Biden en previsión de una eventual transición, reveló la televisora CNN.

Como sea, el equipo de campaña de Biden ya avisó que el candidato demócrata se dirigirá a “la nación” en la noche de las elecciones, algo que Hillary Clinton no hizo tras su derrota hace cuatro años.