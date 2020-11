Repunte de las panaderías de Mar del Plata: “Nos hemos recuperado un 50 o 60%”

Después de haber atravesado varios meses complicados en el sector, las panaderías de Mar del Plata anuncian que se han recuperado en un 50 o 60%, pero reconocen que igualmente aún no se ha llegado a los números que había antes de la pandemia. A su vez, en los próximos días presentarán un pedido al municipio solicitando la ampliación de la franja horaria de trabajo.

Carlos Monzón, gerente del Centro de Industriales Panaderos de Mar del Plata, en dialogo con “el Retrato…” explicó que continúan trabajando en el sector con los horarios contemplados en el protocolo, pero adelantó que esta semana solicitarán al Municipio de General Pueyrredón la ampliación de la franja horaria. “Todavía no estamos con el horario completo, dentro de lo que son los mostradores de panaderías”, indicó y afirmó: “Estamos tratando de volver a tener a la gente con el horario normal que se tenía antes de la pandemia”.

“Desde el 17 de marzo bajamos el trabajo a un 10 o 15% y hoy estamos entre un 50 o 60% de recuperación, pero nunca se llega a lo que se trabajaba antes de la pandemia”, sostuvo el representante del Centro de Industriales Panaderos a la vez que detalló que dentro del sector de confitería y pastelería “se continúa trabajando muy poco”.

Por otra parte, Monzón se refirió al incremento del valor del dólar registrado en la última semana, lo cual ha repercutido directamente en los insumos que se utilizan para la elaboración de los productos del rubro. “El precio del dólar ha generado un incremento en el precio de la bolsa de harina en un 25% y esto ha llevado a que en la semana anterior se haya confeccionado una lista nueva de aumento del pan”, sostuvo.

En tal sentido, resaltó que estuvieron “prácticamente un año” sin incrementar el precio del pan. “Se decidió no aumentar el valor porque veíamos la situación que se estaba atravesando como también la de los clientes que van a nuestros mostradores, que hay muchos sueldos retrasados, falta de trabajo y queríamos que todos sigan yendo sin espantarlos”, explicó.

“Estamos en una ciudad con mucha desocupación y nosotros no estamos exentos a todo esto que está pasando, lo cual se refleja incluso en la economía de nuestros mostradores”, señaló al mismo tiempo que reconoció que, sin perjuicio de ello, “se están registrando fuertes subas en la materia prima, sobretodo en estas últimas semanas”.

Seguidamente, remarcó que, pese a la situación que está atravesando el sector, no se han registrado gran cantidad de despidos, suspensiones o cierres de establecimientos en último tiempo. “Hubo algunas situaciones de despido, pero estas se registraron al comienzo de la pandemia, cuando el trabajo era muy flojo”, precisó a la vez que aclaró que “también se trató de alternar a la gente haciéndoles cumplir otro horario”.

“Estábamos preocupados en que no hubiese verano”

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre la temporada, respondió: “Estábamos preocupados en que no hubiese verano, pero vemos que con mucho protocolo algo de temporada va a haber. Muchas veces esta situación es lo que acomoda la realidad económica, máxime teniendo en cuenta que se viene de un invierno calamitoso en todos los aspectos” a la vez que agregó: “No se ve un panorama muy bueno de acá al futuro”.

“Tenemos cerrados todos los salones de fiestas, hotelería, centro de convenciones, reuniones y restaurantes en su mayoría. En todos esos lugares está la presencia de la industria panadera sea tanto en los desayunos, almuerzos, meriendas o cenas y es todo trabajo que nos está faltando de la elaboración, sobretodo en la rama hotelera”, expresó.

Asimismo, aseguró que se ha perdido un año de trabajo “muy grande”, en tanto no se han podido llevar a cabo en la ciudad eventos de vital importancia. “En esta época en la ciudad se hacían los juegos Evita, los juegos bonaerenses, venían los jubilados, etcétera y estamos totalmente parados”, apuntó el referente del sector.

Por otra parte hizo hincapié en el trabajo no registrado que existe en el sector. “El aumento sugerido por el Centro no coincide con la gran clandestinidad que hay. Hay carteles con precios de pan de 70 u 80 pesos, pero la realidad es que esas son personas que elaboran sus productos en un galpón, tienen el personal en negro, reparten en un auto y que no pagan absolutamente nada”, explicó.

“Por más que estemos en pandemia las cuentas siguen quedando y los compromisos de servicio e impositivos hay que pagarlos, lo cual lleva muchas veces a tener un precio de referencia muy distante a lo que marca la gran clandestinidad que hay en Mar del Plata”, concluyó Carlos Monzón, gerente del Centro de Industriales Panaderos de la ciudad en conversación con “el Retrato…”