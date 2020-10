Movimiento Estudiantil Marplatense (MEM) en búsqueda del regreso a las clases presenciales

Manuel Pronzatto está en el último año del colegio Naciones Unidas, y milita en la Juventud Desarrollista de mar del plata hace un año y medio. Es simpático, entrador, quiere estudiar medicina y está preocupado por la situación que atraviesan. Gerónimo Rosso, también estudia sexto año, son compañeros de militancia, pero separa las aguas. Futuro estudiante de Derecho, su preocupación es que el reclamo sea lo más transparente posible, porque siente que es una causa justa por la que hay que luchar. Se conocen, se dan espacios, no se superponen. Los dos priorizan el motivo que los une esta vez: la reinvinculación inmediata, la presencialidad y la vuelta a clases desde el inicio del próximo ciclo lectivo. Por esa razón han conformado el Movimiento Estudiantil Marplatense.

En dialogo con “El Retrato…”, explican más en detalle sus objetivos.

¿Que los motivó a juntarse?

Manuel: Fue algo genuino. Fueron pasando los meses y la idea fue creciendo de a poco. Primero nos encontramos con que las clases no iban a seguir. Eso sucedió de un día para el otro. Una semana estábamos en la escuela, y la siguiente semana ya no. Eso nos llamó la atención, pero nos fuimos dado cuenta que había cosas que no cerraban de a poco. Un día, con un par de compañeros que participaron en la foto que salió en los medios, entendimos que nadie se iba a mover por nosotros y decidimos generar nuestro espacio y defender nuestro derecho e tener clases como merecemos.

Gerónimo: Fue algo muy espontaneo. Entre varios nos empezamos a comunicar y a hablar, porque vimos que no había interés de tomar la iniciativa de volver a clases y nos dijimos que si no hacíamos nada, nadie lo iba a hacer por nosotros. Una iniciativa que le faltó al gobierno provincial, y al municipal decidimos tomarla nosotros.

¿Cómo lo tomaron en sus casas?

Gerónimo: A mi viejo le pareció bien independientemente de la causa. El ve bien que luche por algo, no se mete en qué es ese algo porque sabe que va a ser serio. Y mi vieja lo tomó con asombro porque no es una persona que le gusten los líos, pero me apoya porque ve la injusticia que sufrimos este año.

Manuel: Mis dos padres trabajan en docencia y yo pude ver el otro lado. Por supuesto que me apoyan y sentí que era necesario movilizarnos y tener una cara. Había alumnos pidiendo volver, pero no había nada concreto que nos representara en Mar del Plata. Queríamos decir lo que pensamos, lo que queremos y lo que nos merecemos porque es nuestro derecho.

¿Se sienten solos o acompañados?

Gerónimo: Nos sentimos acompañados. Por nuestros compañeros, por chicos de otros colegios, por los adultos y la sociedad. Fueron un boom estos dos días donde recibimos mucho apoyo. También en un momento sentí que los medios no se iba a involucrar y tomaron la causa, la visibilizaron y nos ayudaron mucho.

¿Sienten el apoyo de las autoridades?

Manuel: Hay una parte que no nos acompaña. Pero cada uno defiende lo suyo. Nos encantaría que cualquier docente, directivo y autoridades que estén en el tema se involucren con nuestra causa pero no hemos tenido mucha suerte. Aunque creemos que es cuestión de tiempo y que todos se den cuenta de lo que pasa.

Gerónimo: Es una irresponsabilidad por parte de los que son están a cargo de espacios de decisión. Porque en definitiva son los ejecutivos. Tanto el Ministerio de Educación como la Secretarias de Educación, y los docentes. Son ellos quienes deben tomar esta iniciativa, pero se ve que no ven la causa y es entendible. No podemos ni debemos juzgarlos. Pero no sentimos un apoyo por parte de ellos

¿Tienen plan de acción a seguir?

Gerónimo: Tenemos pensado seguir haciendo movilizaciones, porque es lo que debemos hacer. Enviar cartas a los responsables para pedir por nuestros derechos. Es nuestra responsabilidad hacerlo y queremos lograr el objetivo. No queremos parar hasta lograrlo. Ya están los protocolos de Provincia para la vuelta a clases y de hecho, en el Comcejo Deliberante hay un proyecto para volver a la presencialidad, pero falta la responsabilidad.

¿Cómo se pueden contactar con ustedes?

Gerónimo: Pueden buscarnos en IG como Movimiento Estudiantil Marplatense (MEM) y sumarse. También pueden adherir los hijos de los padres que ya se están movilizando. La idea es unirnos porque la causa es justa.

Manuel: Como estudiantes, aunque termina nuestro ciclo, también nos preocupa que no sabemos si van a arrancar las clases el año entrante. Es una locura que los alumnos que no tuvimos clases presenciales un año podamos tener más tiempo así. Vamos a tener que luchar todos por esto, porque estudiar es un derecho y nosotros somos conscientes de esto. El trabajo nuestro va a continuar y nos preocupa el año que viene. Convocamos a todos a sumarse

Hay notas que no ameritan comentario alguno. Que hablan por sí mismas, por la contundencia de los actos y las palabras de quienes las protagonizan. Esta, definitivamente, es una de ellas.