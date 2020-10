Giovanniello II: “Victorio Cocco está usurpando el gremio nacional de los Directores Técnicos”

En el marco de las elecciones en el gremio de los directores técnicos, Fabián Giovanniello que adhiere a la Lista 26 que a nivel nacional lidera Ricardo Caruso Lombardi, explicó a “el Retrato…” que “no hay una fecha definida para las elecciones”, en tanto las mismas se tendrían que haber llevado adelante por parte de la conducción nacional hace más de dos años. “El Ministerio de Trabajo impugnó esa convocatoria y Victorio Cocco está usurpando el gremio nacional hace dos años y medio con mandato vencido”, indicó.

“Estamos a la espera de la fijación de una fecha final para hacer las elecciones, en tanto existe una resolución del presidente de la nación en la cual no se permite realizar asambleas ni elecciones”, sostuvo a la vez que aclaró que “la Lista 26 es un movimiento nacional que tiene filiales y agrupaciones en todo el territorio nacional y es la fuerza más grande que hay en todo el país”.

Seguidamente, reparó en que se encuentran trabajando desde la Agrupación Mar y Sierra en las futuras elecciones. “Estamos hablando con todos los técnicos y juntando voto por voto como así también yendo a ver a los domicilios a los mismos y haciendo reuniones tres veces por semana y siendo asistidos por la cobertura de distintos beneficios que ha conseguido Ricardo Caruso Lombardi”, remarcó.

Por último, se refirió a la cantidad de Técnicos que existen en el ámbito local y cuestionó que “el padrón es deficiente en tal sentido”, en tanto el mismo no se encuentra actualizado. “Hay que hacer un trabajo, porque hay muchos técnicos de renombre que incluso no figuran y otros que ya no están ejerciendo. No obstante se calcula que habrá unos 500 directores técnicos, pero figuran también de Necochea, Miramar, Balcarce, Tandil, etcétera, los cuales tendrán que venir a Mar del Plata a votar porque dependen de esta filial”, precisó.