Giovanniello I : “Al no haber actividades es muy difícil que puedan subsistir los clubes de barrios”

En medio de la situación complicada que se encuentran atravesando muchos clubes de barrio de la ciudad producto de la suspensión de los torneos por la pandemia del coronavirus, Fabián Giovanniello, referente de la Agrupación de Directores Técnicos “Mar y Sierra”, que nuclea a entrenadores de esta ciudad, Batán, Sierra de los Padres, Mar Chiquita, Miramar y Otamendi, en diálogo con “el Retrato…” manifestó su preocupación en tanto dichas instituciones pueden llegar a desaparecer y expresó que “el 80% de los clubes de barrio de Mar del Plata cumplen un rol social, que a veces no cubre el estado”.

“La situación es bastante problemática. Estamos a la espera a que se puedan reactivar en la ciudad los centros de entrenamiento sin pelota de fútbol, solamente físico, para las categorías de octava para abajo, lo cual puede ser un riesgo, pero lamentablemente hasta que no salga la vacuna hay que convivir con el virus y la vida tiene que seguir”, expresó el reconocido entrenador de fútbol de esta ciudad, Batán, Sierra de los Padres, Mar Chiquita, Miramar y Otamendi en conversación con “el Retrato…”

Asimismo, se refirió a la situación en puntual de muchos clubes deportivos locales. “La posición de los clubes es realmente delicada económicamente, porque no tuvieron actividad durante estos 7 meses que tuvieron que cerrar hasta las sedes”, apuntó a la vez que comentó que incluso “los clubes de barrio es casi imposible que tengan socios, en tanto los vecinos -a raíz de los cambios culturales- ya no participan más de los mismos”.

“Al no haber actividades en los clubes es muy difícil que los mismos puedan subsistir, máxime que no han recibido ninguna ayuda de la AFA por ejemplo”, reconoció el dirigente que adhiere a la Lista 26 que a nivel nacional lidera Ricardo Caruso Lombardi de cara a las próximas elecciones del gremio.

En función de ello, señaló que “era necesario que la AFA asistiera a los clubes del interior por lo menos, donde seguramente las actividades comenzarán más tarde y donde sino hay público no pueden arrancar porque no hay recaudación, etcétera” y subrayó: “Va a ser muy difícil la apertura y funcionamiento de los clubes del interior, fundamentalmente de Mar del Plata”.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre si estas instituciones deportivas se podrían transformar en sociedades anónimas, respondió: “Las S.A son negocios. Si un negocio no tiene productividad en el sentido que no se pueden vender jugadores y no hay una recomposición económica o monetaria no va a poder ser”.

“Los clubes no es solo hacer dinero y vender un jugador. El 80% de los clubes de barrio, fundamentalmente los de Mar del Plata, cumplen un rol social, que a veces no cubre el estado; es decir, que los mismos contienen, ayudan, los alimentan en muchos casos y los sacan a los chicos de los males que hay en la sociedad”, expresó a la vez que cuestionó que dicha situación “a veces no se percibe por los funcionarios políticos”.

En relación a lo anterior, consideró que “hay que asistir a los clubes de barrio, porque todos los que están inmersos en el mundo del fútbol están haciendo un gran trabajo” al mismo tiempo que manifestó su preocupación en el sentido que si todo sigue así dichas instituciones “van a terminar desapareciendo” .

En ese contexto, comparó la situación de los clubes del país con las de Europa. “En Europa resultó viable esta situación porque hay dinero y no es el mismo fútbol que acá, en el sentido que les interese la vida social de los chicos. En Argentina la mayoría de los jugadores salieron de los potreros, barrios o provincias humildes, que son los grandes creadores de los cracks el día de mañana” y añadió: “Una Sociedad Anónima empieza a intervenir en los clubes cuando hay un rédito económico”.