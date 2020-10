Contundente reclamo para la vuelta presencial a los Jardines de Infantes y Maternales

Directivos de once jardines maternales y de infantes privados de la ciudad de Mar del Plata, a través de la vocera y Directora de uno de ellos, Paula Elicabe, advierten acerca de los riesgos a los que son expuestos lo chicos en medio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

Dijo G. Hendricks: “La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón”. Es un poco lo que intenta expresar Paula en dialogo con “El Retrato…”, sabiendo que está poniendo voz a todo lo que no se dice, a lo que se expresa en voz baja, como si exigir los derechos de los niños fuera algo de lo que no hay que hablar. Ellos hablan.

¿Quiénes sino las voces autorizadas, que han puesto sus vidas al servicio de la educación? ¿Quiénes sino aquellos que se han preparado para llevar adelante emprendimientos educativos y que son señalados por algunos sectores como potentados empresarios? . No es así. Saben que lo que ven es cierto y que hay que decirlo para que se tomen cartas en el asunto.

“Estamos preocupados por la situación que están pasando los chicos. Creemos que están siendo vulnerados, que hablamos mucho de que protegemos a los nenes pero en la práctica no los protegemos. Los niños no tienen contacto real. La virtualidad se sostiene y nosotros, los jardines privados, mantenemos zooms y contacto con los chicos. Nos enfocamos en trabajar todos los contenidos del diseño y no solo priorizar los que mandaron de educación. Estuvimos en contacto con varias directoras de colegios municipales y tienen muy poca conectividad. Lo que le llega a esos nenes es escaso. A la mayoría que no puede pagar, los deja excluidos. Se dice que se protege a los menores cuando es al revés. El nivel de los cuadernillos que mandó el estado es paupérrimo.”, afirma Paula y baja la mirada, claramente agobiada por el peso de un año repleto de contradicciones: “Los países del resto del mundo no suspenden los ciclos lectivos ni se quedan esperando una vacuna con los niños en sus casas: Elaboran protocolos y mantienen la escolaridad porque saben que de eso se trata el futuro. Acá ni siquiera pensamos en revincular y cerrar ciclos. Nosotros lo vemos como algo fundamental. Los nenes de cinco se agarran de la pantalla en los zooms y dicen que quieren ir al jardín. Es su lugar de pertenencia. No se protegieron los espacios de pertenencia.”

Consultada acerca de la eficacia de los aprendizajes fue contundente: “Tienen el contacto pedagógico pero hay algo irreemplazable que es la presencia, el jugar, el estar con los amigos, con la seño. Además, en nuestro nivel está la línea muy cerca de lo que es el cuidado de los chicos. Muchos papás llevan a los nenes a la sala de uno y de dos no solo por lo pedagógico sino por una necesidad de trabajo. Se nos juntan dos cosas, una que estamos preocupados porque no están teniendo la vinculación pedagógica que deberían tener sobre todo los nenes que no acceden a los colegios privados. La otra cuestión, es el tema de la socialización con los pares y la desprotección de las familias ante la ausencia de establecimientos.”

Afirma que la mayoría de los padres de su jardín quiere volver y se están nucleando muchos padres a través de una página de Facebook Padres Organizados Mar del Plata, desde donde tienen pensado realizar denuncias concretas ante los organismos involucrados. Y agrega: “Se podría sostener una vinculación mixta porque hay que ir con protocolos. Docentes y niños deben estar cuidados. Pero son protocolos que tenemos preparados desde abril y que están aprobados. Los papás están preocupados y se quejan mucho. Tienen que dejar a los nenes al cuidado de abuelos, niñeras, personas. Porque necesitan salir a trabajar y en estas condiciones no están tranquilos. Mientras tanto, ni siquiera tenemos fecha de vuelta a la presencialidad. Jamás vivimos una situación así, ni siquiera en el 2001 fue tan grave como ahora”.

Y advierte sobre los fenómenos que se dan en épocas de controles errados: “Están abriendo jardines rodantes. Fomentan la ilegalidad. Son maestras que buscan en auto a los nenes y actúan con protocolo, los llevan y los cuidan. Pero en un espacio de clandestinidad y donde no hay control de nada. Termina siendo peligroso realmente. Los nenes están haciendo síntomas. Nenes que no quieren salir de las casas, nenes que se hacen pis, nenas que no quieren que hagan ruidos y que dicen que quieren estar con sus amigos. Son varios. Habrá que hacer un gran trabajo para volver”.

Reflexiones que dejan pensando, que plantean interrogantes, que abren abismos entre unos y otros como si lo que está en juego no involucrara a la sociedad en su conjunto. Como si hubiera otros caminos que recorrer, otras cosas que hacer antes que pensar en los niños. Lo dijo Sábato, lo transcribimos acá y pedimos a quien sea ser escuchados: “La búsqueda de una vida más humana debe comenzar por la educación”.