Montemar Grosellar: Un barrio que, paso a paso, está recuperando sus ganas de crecer

A poco de cumplirse el primer año de gestión de las nuevas autoridades de la Sociedad de Fomento del barrio Montemar Grosellar de la ciudad, Silvia Shneider, integrante de la comisión directiva de la misma, junto a Claudio Palumbo en dialogo con “el Retrato…” resaltaron las mejoras que tuvo el barrio en el último tiempo a partir del trabajo realizado desde la entidad y adelantó que se encuentran avocados en varios proyectos a futuro relacionados en “otorgarle valor al barrio”.

Silvia Shneider, integrante de la comisión directiva de la Sociedad de Fomento del barrio Montemar Grosellar, explicó que con la entidad se encuentran trabajando activamente desde hace aproximadamente un año. “A fin de 2019 hubo una movida importante y nos tuvimos que involucrar varios vecinos porque había muchos problemas con la seguridad en el barrio y las autoridades anteriores de la sociedad de fomento no se dedicaban mucho a estos temas que nos interesaban a todos”, sostuvo.

“Antes no se hacían tantas denuncias, entonces el mapa delictivo no estaba completo. Al pasar esa situación, la policía no se dedicaba tanto a combatir la inseguridad del barrio como se necesitaba”, indicó a la vez que resaltó: “Desde que Claudio (Palumbo)empezó a tomar cartas en el asunto la situación ha mejorado un montón y nos sentimos mucho más resguardados aunque los hechos de alguna manera todavía persisten”.

En tal sentido, indicó que se encuentran trabajando con esta problemática que afecta a las más de 300 familias del barrio y con varios proyectos incluso a futuro. “Las prioridades en principio son mejorar la seguridad, la colocación de cámaras en lugares estratégicos del barrio, reforestar porque hay muchas cuadras que han quedado sin árboles, cuidar el ombú, armar la plazoleta del ombú, levantar la plaza Montemar que estaba muy abandonada, entre otras”, sostuvo a la vez que subrayó: “Estamos tratando de darle valor al barrio”.

“La iluminación se ha hecho y se va reponiendo en el barrio, pero el tema es que constantemente hay que hacer poda de árboles para despejar, lo cual es un trabajo que se hace mancomunadamente con la municipalidad, en tanto hay que hacerlo con gente autorizada y que sabe del tema”, completó al mismo tiempo que reconoció: “En este momento de pandemia y que no se sabe que va a suceder con las playas muchas casas del barrio son buscadas por tener piletas y los jardines”.

Por otra parte, reconoció que en el último tiempo se registró una mayor llegada de los vecinos a la Sociedad de Fomento, los cuales se acercan a la sede directamente o bien se contactan a través de las redes sociales (Facebook/Instagram). “Muchos están reincorporándose y haciéndose socios nuevamente como también dando su ayuda en las distintas comisiones. Desde la entidad somos muy abiertos y sabemos que si no formamos equipos de trabajo no vamos a poder llegar a los logros que nos hemos planteado”, afirmó.

“Hay mucha gente valiosa dentro de los vecinos del barrio y tratamos de reincorporarlos al grupo”, aseguró al mismo tiempo que manifestó su deseo de poder avanzar en el corto plazo, aunque reconoció que “todo lleva su tiempo, pero hay muchas ganas de hacer”.

A los efectos de brindarle mayor “sentido de pertenencia” al vecino, adelantó que se encuentran refaccionando la sede de la Sociedad de Fomento, que estuvo “muy abandonada en el último tiempo”. En tal sentido, resaltó: “Tenía los sanitarios clausurados por falta de cloacas y la estamos poniendo de a poco adelante. Con el presupuesto que contamos, la idea es disponerla ni bien se pueda”.

“Por esta situación de la pandemia no hemos podido hacer demasiado, pero cuando se tenga disposición la idea es ir incorporando actividades y hacer eventos culturales a los efectos que entre todos podamos disfrutar la sede”, expresó y añadió: “Entre los mismos vecinos nos hemos agrupados en una red para estar atentos ante cualquier problema que se presente, pero no dejamos de estar en una ciudad donde lógicamente a todos nos toca la problemática que tenemos”.

Por otra parte, hizo hincapié en que próximamente harán una presentación al Municipio de General Pueyrredón, en la que se brindarán detalles sobre un proyecto integral de cara al 2021. “Este año no tenemos demasiado presupuesto, pero sí podemos llegar a conseguirlo con un proyecto que las autoridades locales vean que es viable”, señaló.

“Nos interesa en este momento mejorar las calles, porque el polvo que tenemos es insalubre y tóxico”, comentó al mismo tiempo que apuntó que también solicitarán se hagan las obras de desagüe e hidráulicas necesarias, en tanto “hay muchas zonas del barrio que quedan con posos y el agua se estanca en las mismas”.

Por último, se refirió a que también se encuentran avocados en mejorar la señalización del barrio y en implementar reductores de velocidad y cartelería, en tanto existe una institución educativa en la zona y “en los horarios de entrada o salida de los chicos se producen unas corridas terribles, que no es bueno”.

Cludio Palumbo y su impronta en el tema Seguridad

A su turno Claudio Palumbo, otro de los integrantes de la Comisión Directiva del barrio ratificó que respecto al tema seguridad mantuvieron “varias reuniones con el Jefe de la Departamental de Mar del Plata y le dijimos que teníamos un Plan Integral de Seguridad para el barrio. Nos dio el “ok” con autoridades de la Comisaría Séptima, donde el Subcomisario Hugo García se puso a disposición de los vecinos”

Reconoció que la creación de dos grupos de whatsapp con manzanas sectorizadas “dio muy buen resultado” , acotando que “luego de las 20 horas deja de ser social, e incorporamos la palabra alerta. Y los vecinos que están en la zona son los que traccionan datos y están atentos. Ahí se llama a la Comisaria de manera directa der ser necesario. De esta manera hemos bajado mucho el delito. Costó mucho que la gente entienda que lo que le pasa a uno hoy mañana te puede pasar a vos; y hoy la situación está calmada. La gente se puso en estado de alerta y empezó a denunciar”

Reconoció que antes “los hechos no se denunciaban en su gran mayoría y ahora la policía puede aplicar un programa delictivo por zonas y colores. Hoy el mayor logro que hemos tenido es que los vecinos están atentos y se comunican. Comunican todo lo que ven y tenemos excelente relación con la Séptima” enfatizando que “la realidad es que la policía llega en seis minutos desde que damos el alerta. La policía es amiga”

Subrayó que “en la actualidad hay una Comisión Directiva, más diferentes subcomisiones integradas por personas que anteriormente no se sumaban”.

Mas adelante resaltó que “hoy en el barrio se puede ver que hemos arreglado las entradas. Se han puesto postes, reparado plazas y las sedes. Hemos hecho mucho en estos pocos meses” y que “como sociedad de fomento tenemos previsto juntarnos con el Subsecretario de Seguridad, Gustavo Jara para analizar, desde la orbita municipal, el tema de seguridad y las futuras cámaras que podamos sumar. Queremos poner reducidores de velocidad en distintas calles”

Finalmente expuso que “como sociedad de fomento tenemos que abrir la sede y que los vecinos vuelvan a confiar en ella, y allí, entre todos, decidir qué hacer, para juntos poder hacer una proyección de barrio que queremos. Hay muchas cosas que antes no pasaban y ahora pasan. De a poco lo vamos logrando con el esfuerzo de todos”