Guillermo Montenegro: “Una toma de terrenos es una violación a la Constitución”

El titular del Ejecutivo local también explicó que –ante eventuales denuncias- “se trabaja con la policía bonaerense y con las autoridades provinciales, porque son cuestiones en las que no se puede mirar para un costado.”

El Intendente Municipal Guillermo Montenegro hizo referencia este miércoles, en declaraciones radiales, al tema de la ocupación ilegal de terrenos. “Yo creo que primero hay que hacer un análisis en general. Es muy difícil pensar en un Estado de Derecho sin garantías constitucionales”, señaló.

“Hay derechos que son inalienables, porque lo marca la Constitución. Y violarla es romper una piedra basal sobre la que está edificada la Democracia. Y entre esos derechos están el derecho de propiedad, de libertad y de libertad de expresión, derechos muy fuertes. Y el hecho de atacar ese tipo de derechos me parece que es sumamente peligroso”, remarcó.

En ese sentido, el jefe comunal agregó: “Eso no tiene que ver con el posicionamiento político, ni de quién es la propiedad, ni a qué espacio político pertenece el que está entrando. Tiene que ver con derechos y con la importancia de que sean defendidos por todos los argentinos. Me parece que es clave. Y no podemos dudar en este tipo de situaciones.”

“Es demasiado lo que está en juego como para no tener posiciones muy claras al respecto. A mí me condena mi pasado como juez o como fiscal: me parece que hay que tener muchísimo cuidado, porque las consecuencias son gravísimas”, aseguró Montenegro.

En relación a la situación de ese tipo de tomas en Mar del Plata, el intendente explicó que “ante cualquier tipo de presentación o denuncia –incluso ante cualquier visualización que podamos lograr a través de las cámaras del municipio- trabajamos rápidamente, dando conocimiento a las fuerzas policiales y trabajando frente a las denuncias o denunciando directamente, si en caso de de que nosotros veamos una situación de estas características. Me parece que eso es clave: trabajamos con la policía bonaerense y con las autoridades provinciales, son cuestiones en las que uno no puede mirar para un costado.”

“Está muy claro que se está violando el artículo 17 de la Constitución, al margen del delito que se puede llegar a generar con la usurpación. Se está violando la Constitución y eso es algo en lo que rápidamente tienen que actuar la fuerzas policiales, la justicia y todos los organismos del Estado, entre los que me incluyo”, finalizó Montenegro.