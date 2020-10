Alerta y preocupación por un faltante de municiones de guerra en Neuquén

Desde el 23 de octubre pasado, del depósito del Batallón de Ingenieros de Montaña 6, ubicado en la ciudad de Neuquén, hay faltantes de proyectiles de guerra de alto poder. No sé sabe con precisión de qué cantidad se trata, ni existe información oficial y fehaciente si el hecho se trata de un robo, sustracción o negligencia del Ministerio de Defensa.

En este contexto de extrema preocupación, el Diputado Nacional de Juntos por el Cambio, Juan Aicega, presentó un pedido de informe (5746-D-2020) exigiendo al Poder Ejecutivo Nacional, que comunique, a través del Ministerio de Defensa, un detalle de las circunstancias, motivos y antecedentes relativos a dicho faltante denunciado por el Ejército Argentino.

Señala que “Es necesario que el ministro Agustín Rossi, se pronuncie y especifique la cantidad y tipo de munición que falta del depósito del Batallón de Ingenieros de Montaña 6; también los argentinos merecen saber si existen denuncias formuladas y actuaciones llevadas a cabo, hasta la fecha del informe, por parte de la Justicia Provincial y/o Federal, del Ministerio de Defensa y del Ejército Argentino.

“Además, es menester conocer si hubo personal involucrado o presuntamente

involucrado en estos hechos; y si ese personal tuvo o pudo haber tenido

participación en otros hechos similares en el pasado, o alguna conducta irregular

relacionada con el robo o falta de armamento y equipo, en anteriores destinos dentro

del Ejército”.

El Diputado Nacional Aicega, también cuestiona si existe un procedimiento rutinario y estandarizado de control y recuento de munición, en forma periódica, en todas las unidades y polvorines del Ejército, y de ser así por qué no fue detectada con anterioridad esta novedad.

Finalmente, se solicita al Poder Ejecutivo que realice un recuento general y completo de las existencias de armamento, munición y explosivos en todas las Unidades de las tres Fuerzas Armadas.

Demás está decir que nuestras unidades militares deberían ser sitios de máxima seguridad y en alerta permanente por su esencia, en cuanto a grado de protección y custodia; pareciera que para el Ministerio de Defensa no es así.

“La situación es realmente alarmante, porque además de no saber qué está sucediendo, tampoco sabemos dónde están esos elementos de guerra. Se presume que son cerca de 30 mil proyectiles los que faltan, calibre 7, 62 mm. Está claro que este tipo de faltantes no pueden ser producto de un error. Son, lamentablemente, acciones delictivas que tienen, como mínimo, un móvil económico a través de la venta ilegal de bienes del estado y material de guerra, y como más grave destino, el uso por parte de bandas o grupos de delincuentes”, aseguró el Diputado del PRO.

“Por eso, estamos solicitando información actual, precisa y concreta respecto al hecho denunciado este 23 de octubre en el Batallón de Ingenieros de Montaña 6. Pero nos interesa, en especial, que el Ministerio de Defensa realice dos acciones en forma urgente, por un lado que realice una inspección, control y chequeo detallado en todas las unidades, organismo y depósitos de las tres FFAA con la finalidad de contabilizar todo el inventario de armamento, munición y explosivos, en cualquier estado en que se encuentre; y por el otro lado que implemente un sistema de trazabilidad que permita tener, en todo momento, información precisa y detallada del estado de cada uno de los lotes de munición y explosivos provistos en todas las unidades, organismos y elementos de las FFAA“, explicó Aicega.

Los Diputados que acompañaron el Pedido de Informe con su firma fueron: Schlereth, David; García De Luca, Sebastián; Fernández, Carlos; Medina, Martín; Berisso, Hernán; Del Cerro, Gonzalo; Asseff, Alberto; Stilman, Mariana; Salvador, Sebastián; Martinez, Dolores; Frizza, Gabriel; Sánchez, Francisco; Hein, Gustavo; Pastori, Luis; Cáceres, Eduardo; Stefani, Héctor; Ascarate, Lidia; Ruarte, Adriana; Vara, Jorge; Patiño, José Luis; Orrego, Marcelo; Terada, Alicia; Grande, Martín; De Marchi, Omar; Cipolini, Gerardo; Sahad, Julio; Torello, Pablo; Frigerio, Federico; Enriquez, Jorge; Castests, Laura; Amaya, Domingo y Wolff, Waldo.