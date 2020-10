La Justicia Federal convoca a una audiencia conciliatoria a gastronómicos y complejos deportivos:

En el marco del recurso de amparo que fue presentado por un sector gastronómico y por propietarios de complejos deportivos de Mar del Plata solicitando la reactivación de sus economías, el Juzgado Federal N°2 convocó a una audiencia conciliatoria en formato virtual para el próximo viernes a las 10 y 11 horas respectivamente. “Es evidente que la política que está llevando adelante el estado consistente en cerrar en forma indeterminada los locales, no solo no está dando resultados, sino también que es inconstitucional”, denunció el abogado de los afectados, en diálogo con “el Retrato…”

Luego que el Juzgado Federal N°2 de la ciudad convocara a representantes del sector gastronómico y de los complejos deportivos de la ciudad, al Estado nacional, a la Municipalidad de General Pueyrredon y Zona Sanitaria VIII a una audiencia conciliatoria para el próximo viernes, el abogado de los afectados, Fernando Herrera, en diálogo con “el Retrato…” dio detalles sobre la actualidad de la situación.

“La audiencia fue solicitada por la Fiscalía General en virtud de la anarquía que vive la ciudad y se citó al Estado nacional, a la Municipalidad de General Pueyrredon y a la Zona Sanitaria VIII, los cuales pueden negarse a asistir a la misma, pero perderán su derecho a conversar con las partes y el juez determinará en su caso sobre el petitorio que se ha hecho”, sostuvo el profesional.

En tal sentido, Herrera remarcó que se encuentra solicitando “una medida cautelar”, consistente en “restituir al estado municipal la apertura de los locales con el protocolo que consideramos que se ha cerrado en forma inconstitucional con el Poder Ejecutivo Nacional” al mismo tiempo que señaló: “La audiencia tiene como objetivo ver si se puede llegar a un acuerdo entre el estado y los particulares para poder salir de este conflicto, en tanto la ciudad está en una protesta organizada en todos sus sectores comerciales”.

“La determinación la va a tomar el juez, Santiago Martín. Es evidente que hay un conflicto de intereses entre el sector privado y el público acerca de cómo llevar adelante el comercio”, sostuvo y en función de ello, Herera reparó en que “el estado elige privilegiar la salud”, pero apuntó: “Nosotros queremos trabajar, privilegiando la salud y con los locales abiertos”.

A su vez, remarcó que los tiempos del proceso “se están llevando aceleradamente; de hecho, hoy ya están citando a una audiencia previo a la resolución de una medida cautelar, por lo que, es inminente la resolución en esta etapa del proceso. Después se seguirá charlando el fondo de la constitucionalidad”.

“Nosotros decimos que hay que reordenar la ciudad epidemiológicamente bajo los protocolos de salud. Para ello hemos solicitado al estado federal que empodere al estado municipal para hacer ese trabajo”, detalló a la vez que cuestionó: “Mientras el poder ejecutivo nacional estuvo supervisando el control de comercio en la ciudad los niveles de contagio fueron subiendo, pero desde hace 4 semanas venimos registrando una baja constante en el nivel de contagios en tanto el comercio empezó a trabajar con los protocolos de protesta”.

En relación a lo anterior, Herrera expresó: “Es evidente que la política que está llevando adelante el estado consistente en cerrar en forma indeterminada los locales, no solo no está dando resultados, sino también que es inconstitucional” a la vez que aclaró que, en caso que no haya una resolución favorable a los sectores que representa, podrán recurrir ante la Cámara Federal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Hay un conflicto en las calles que debe ser solucionado en la justicia en primera, segunda o tercer instancia”, aseguró.

Vale la pena recordar que el abogado Néstor Fernando Herrera había presentado a fines de septiembre una acción de amparo contra el Ejecutivo nacional para dejar sin efecto las restricciones que se sostienen hace casi ocho meses y que impiden tanto al sector gastronómico como a los propietarios de los complejos deportivos desarrollar sus actividades con “normalidad”.