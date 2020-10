Donsini pidió a la Provincia y a Municipios que se cumpla el protocolo en alquileres

Después de haberse habilitado la temporada de verano en Mar del Plata a partir del 1 de noviembre para propietarios no residentes y del 1 de diciembre para turistas en general, Martín Donsini, presidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, dialogó con “el Retrato…” y expresó: “Habría que exigir desde la provincia de Buenos Aires y en cada municipio el cumplimiento de los protocolos en forma estricta a todos los alquileres”.

“Hay consultas relacionadas a los alquileres de propiedades en la temporada de verano al mismo nivel o un poco más bajo que el año pasado, pero también estamos esperando muchas confirmaciones de propietarios que podrán venir a la ciudad a partir del 1 de noviembre”, sostuvo el titular del Colegio de Martilleros de la ciudad en conversación con “el Retrato…”

Donsini hizo hincapié en el Plan de Promoción Turística que lanzó el gobierno nacional para incentivar la llegada de visitantes a los diferentes puntos del país, entre ellos Mar del Plata y señaló que el sector no se encuentra beneficiado por dicha iniciativa. “El plan fue dirigido directamente a agencias de viaje, hotelería y gastronomía”, precisó a la vez que reconoció: “A nosotros no nos sirve, pero lo cierto es que estamos trabajando desde hace rato”.

Por otra parte, manifestó su preocupación por el cumplimiento de los protocolos por parte de los propietarios que alquilan sus viviendas a través de diferentes páginas webs, sin intermediarios. “Me pregunto cómo va a hacer un particular que pone una propiedad de Mar del Plata en alquiler con el tema de la limpieza, desinfección, día de descanso entre inquilino e inquilino, etcétera”, apuntó.

“Habría que exigir desde la provincia de Buenos Aires y en cada municipio el cumplimiento de los protocolos en forma estricta a todos los alquileres”, reconoció a la vez que aclaró: “A nuestros profesionales los controlamos nosotros, pero al particular no podemos. Desconozco lo que van a hacer, porque no hay un protocolo en ese sentido y la provincia debería sacarlo”.

En relación a los precios de los alquileres de cara a la temporada de verano, adelantó que desde la entidad a su cargo propusieron el incremento de los valores de las rentas en aproximadamente un 30%. “Un departamento ubicado en la zona del micro o macrocentro de la ciudad de un ambiente en la primer quincena de enero rondará los 23.500 pesos, un dos ambientes los 30.000 mil pesos y unos 35.000 mil pesos un tres ambientes”, resaltó.

En función de ello, aclaró que “un departamento en un edificio más nuevo es más caro” como así también que los barrios privados “ya tienen otros valores más elevados. Hay muy pocas casas en alquiler temporario, porque ha habido una demanda muy grande de alquileres por 24 meses”.

Por último, el titular del Colegio de Martilleros remarcó a “el Retrato…”: “La verdad no se sabe que va a pasar con la temporada de verano, pero sino bajan los números de contagio todo va a ser muy difícil” al mismo tiempo que calificó del 1 al 10 con un 6 su intuición en cómo será la misma.