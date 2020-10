Daniel Díaz (Sitos): “Estamos preparados para atender la demanda de agua en el verano”

“Hoy vemos un panorama incierto en Mar del Plata como en el resto del país” dijo en diálogo con “el Retrato…”, el Secretario General de Sitos y Director de Obras Sanitarias, Daniel Díaz al referirse a la temporada que se viene y como los encuentra preparados en lo que respeta a brindar un servicio de agua atento a la demanda que se sucede especialmente en el veráno.

“Nosotros nos preparamos. Se hizo la obra de Tucumán y Almafuerte. Estuvimos trabajando en la Zona Sur que es lo más complicado que tenemos. Ahora sabemos que la gente no va a ir tanto a la playa por los protocolos que va a haber”, reconociendo que esto significará un mayor uso de las piletas de natación “y es en el recambio de agua es algo en lo que tenemos que trabajar; a cómo tienen que cuidar ese vital elemento para no hacer tanto recambio”, enfatizando que “es un recurso natural que tenemos que cuidar entre todos. Somos formadores de conciencia para los usuarios del servicio”.

Cuando se le preguntó si el sistema está preparado ante la potencial demanda de agua que significarán tantas de casas con piletas, impulsadas por la pandemia y la incertidumbre sobre las medidas que prevención que se implementarán en las playas marplatenses, indicó “Ese es todo un trabajo. Hoy hay piletas móviles con tres mil, cuatro mil litros y son las que más. Mar del Plata tiene el mayor porcentaje de agua y cloaca, a pesar de lo cual siempre vamos a estar exigidos”, subrayando que “Esperamos estar preparados para lo que viene; estoy convencido que es así, pero habrá que esperar la llegada del verano”.

Al referirse a la situación laboral en sí de los trabajadores de SITOS en el marco de la actual pandemia, dijo que “hemos ido aprendiendo a manejarnos con la pandemia. Comenzamos retirando la gente mayor y quienes tenían hijos. Luego trabajamos distintos protocolos y aislamos a muchos . Estamos complicados como todos, pero no se ha bajado el rendimiento y nos hemos esforzado en cuidarnos. No entran todos en el mismo horario, pero nunca dejamos de trabajar”, afirmando que “No tenemos transmisión comunitaria en la empresa” y que los casos que se han sucedido en OSSE “todos vinieron de afuera hasta ahora. Fueron por otros contactos”.

Finalmente cuando se lo indagó acerca de la situación salarial, Díaz expresó que “Estamos trabajando en la mesa paritarias viendo cómo seguir. Tenemos mucha gente que está en sus casas y otras personas con horas extras. A todos se les está liquidando en tiempo y forma. Los compañeros tienen la camiseta puesta, saben que ha bajado la recaudación y que tenemos abierta la mesa de paritarias, sin desconocer la realidad que atraviesa la ciudad y el país”