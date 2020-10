Alberto Fernández: “Mi deber es terminar la tarea que empezó Néstor y siguió Cristina”

Fernández encabezó este martes en el Centro Cultural Kirchner (CCK) un acto de homenaje al exmandatario,

“Cada vez que tengo que tomar una decisión, en algún lugar mío me pregunto cómo lo haría Néstor y trato de encontrar la respuesta. Lo único que le pido a la vida es que me acompañe siempre. Gracias Néstor, de corazón”, sostuvo el Presidente, entre lágrimas, al cerrar el homenaje del que participaron dirigentes políticos y sociales.

El mandatario llegó caminando al CCK desde la Casa Rosada, acompañado por el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para encabezar el acto de instalación de la estatua de Kirchner, retirada de la sede de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en Quito.

“Hoy es el discurso más difícil que me ha tocado porque se cumplan 10 años de que Néstor Kirchner nos dejó y, también, un año desde que el Frente de Todos ganó las elecciones y volvió a poner en Casa de Gobierno un Presidente y una Vicepresidenta preocupados por los que peor están”, dijo el Presidente.

En ese marco, el jefe de Estado destacó, en lo que consideró como “su discurso más difícil”, que Kirchner fue “capaz de devolverle a una generación de argentinos la idea de que la política tenía sentido y era el camino, y hoy lo volvemos a poner en su lugar”.

Fernández señaló que Néstor Kirchner fue un Presidente “que se animó a hacer lo que las entrañas de la tierra declaraban, lo que la política consideraba difícil de hacer” y que “tuvo el coraje de hacerlo” alcanzando “logros” que son “como infinitos” para la historia argentina

Enumeró como conquistas, desde “poner una Corte Suprema de Justicia digna” hasta “terminar con la libertad de los genocidas” y “trabajar por los derechos de los hijos de desaparecidos”, además de “abrazar” a Estela de Carlotto, Hebe de Bonafini y Taty Almeida, “luchadoras eternas de los derechos humanos en las peores épocas de la Argentina” y “darles el lugar que ellas merecían” con las políticas de memoria, verdad y justicia.

“Se los digo cada vez que las veo: la Casa de Gobierno es de ustedes y ustedes entran cuando tienen que entrar porque ellas nos enseñaron lo que es el coraje cuando el miedo te hace presa. Y Néstor las abrazó y les abrió las puertas y después Cristina”, sostuvo el mandatario, para luego destacar que hoy los “hijos de la generación de Néstor” como Eduardo “Wado” de Pedro, Fernanda Raverta, Juan Cabandié, Horacio Pietragalla y Victoria Donda, ocupan cargos en el Gobierno.

Al referirse a la estatua del exmandatario, rescatada desde un depósito en la ciudad de Quito, en Ecuador, tras haber sido desplazada de la exsede de la Unasur, Fernández reveló que al enterarse por el expresidente colombiano Ernesto Samper sobre su estado, instruyó inmediatamente a su secretario general, Julio Vitobello, para que comenzara con las gestiones para su regreso al país.

“Ocupate de que vuelva Néstor al lugar que se merece y después empezamos a pensar cuál era el mejor lugar para Néstor y le preguntamos a Cristina”, sostuvo Fernández, durante un acto en el que se leyeron algunos pasajes de la carta difundida este lunes por la Vicepresidenta, en la que expresaba su alegría por el destino en el que iba a ser emplazada la estatua de su esposo, por ser la exsede del Correo Argentino, un sitio que le evocaba a Kirchner recuerdos de su niñez junto a su padre, quien llegara a desempeñarse como tesorero de esa empresa en la ciudad de Río Gallegos.

Fernández definió que el comienzo de su etapa con el entonces gobernador de Santa Cruz, antes del triunfo electoral del 2003, se sentía como estar “virtualmente en Siberia” y reivindicó a las figuras de Carlos Zannini y Oscar Parrilli, como miembros de ese grupo, ambos invitados y presentes en el acto.

También estuvieron presentes miembros del actual gabinete, autoridades parlamentarias, intendentes bonaerenses como Mayra Mendoza (Quilmes) y Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), referentes de la cultura y líderes del sindicalismo.

Otros invitados fueron el titular del PJ Nacional, José Luis Gioja, y las referentes de los derechos humanos Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo) y Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora), que acompañaron el acto de manera virtual.

También estuvieron conectados los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (Río Negro), Sergio Uñac (San Juan), Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y Omar Perotti (Santa Fe).

En tanto, participaron con saludos recordando a Kirchner en un video exhibido en el acto los expresidentes Evo Morales (Bolivia) y Rafael Correa (Ecuador), Carlotto, Bonafini y el dirigente sindical Hugo Moyano, entre otros.

“Extrañamos su abrazo, su sonrisa, su amor y no lo perdimos nunca como ejemplo que cubre las páginas de los libros de Argentina y el mundo”, indicó Carlotto, mientras que Bonafini agregó que “lo que más extraña son sus decisiones y su fortaleza, claridad y rapidez para tomarlas”.

En tanto, Correa dijo que extraña de Kirchner “su sencillez y pragmatismo” y el hecho de que “no buscaba ser importante, sino ser útil y trabajar para alcanzar los objetivos de servicio a los demás, siempre sin alardes”.

“Seguiremos adelante reconstruyendo esa patria grande y estoy seguro de que el pueblo argentino construirá la Argentina justa por la que Néstor luchó”, añadió Correa.

Morales, por su parte, destacó “la gran solidaridad” de Kirchner “con el pueblo boliviano” y, especialmente, cuando él asumió “como presidente”.

“Nunca olvidaré su compromiso por la integración del pueblo sudamericano y, en nombre del pueblo boliviano, agradezco a Néstor y su familia y al pueblo argentino que siempre está con la patria grande”, concluyó Morales.

Por último, Moyano sostuvo que recuerda a Kirchner “como lo que fue: un gran hombre, gran presidente y un gran compañero“, porque “le dio la dignidad en sus salarios a los trabajadores argentinos y la totalidad del pueblo”.

Estuvieron también en el video el ministro de Desarrollo Territorial bonaerense, Andrés Larroque, la cantante Adriana Varela y la periodista Marta Dillon.