Sadop sorprendido y preocupado por el cierre del colegio San Andrés del Mar

La Delegación Mar del Plata del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) emitió un comunicado en el que manifiesta la sorpresa y preocupación por el anuncio del cierre del jardín y la escuela primaria San Andrés del Mar. La medida –conocida a partir del aviso que recibieron en las últimas horas- “deja a alumnos, alumnas, familias y docentes en una situación de incertidumbre, profunda tristeza y 50 personas en la calle” indicaron desde la entidad sindical a través de un comunicado de prensa.

“No desconocemos las dificultades que atraviesan las distintas instituciones privadas, sin embargo, no había indicios que puedan señalar la necesidad de cierre, teniendo en cuenta que se están abonando los salarios y no existen a la fecha irregularidades que permitan determinar una crisis tal que lleve al cierre de la institución”, indicaron.

“Desde el SADOP repudiamos la falta de consideración a que fue sometida la comunidad educativa del colegio. Por un lado, a sus docentes, algunos de ellos con muchos años de gran dedicación a la escuela. Por el otro, a las familias que confiaron la educación de sus hijos e hijas a este proyecto educativo”, agregaron.

Para Adriana Donzelli y Bruno Roldán, secretaria general y secretario adjunto de SADOP Mar del Plata respectivamente, es preocupante el hecho de que algunas escuelas de gestión privada estén en manos de entidades sin la solvencia y responsabilidad empresarial suficiente para llevar adelante un establecimiento educativo, por el derecho social a la educación de niños, niñas y adolescentes y por el respeto de los derechos laborales.

“En situaciones como esta estamos frente a una lectura netamente mercantilista de la educación que coloca en situación de vulnerabilidad a la comunidad de la escuela de gestión privada”, -+agregaron.

“Desde el SADOP continuaremos asesorando y acompañando a los y las docentes a la espera de que prime la responsabilidad de la propietaria y se revea la decisión del cierre”, concluyeron.