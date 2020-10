Padres Organizados se movilizaron por la vuelta a las clases presenciales

En un año atravesado por la pandemia y el consecuente aislamiento, la educación es uno de los grandes temas pendientes para el Gobierno. Un grupo de padres, sin más intereses que el regreso a la presencialidad, se unió con un único objetivo: Que las autoridades se sienten a discutir formas de retomar la presencialidad en la Educación.

El reclamo se estrella ante las autoridades que han dejado clara su postura. Frente a la voluntad política que quedó expresada desde que el presidente Alberto Fernández remarcó más de una vez que el regreso a las escuelas “no es una prioridad”. Desde que varios ministros condicionaron ese regreso a la aparición de una vacuna y desde que los gremios docentes se opusieron, incluso, a las clases en espacios abiertos.

Los integrantes de Padres Organizados no se conocían de antes, ni sus hijos iban a los mismos colegios: se unieron al ver que reclamaban lo mismo en las redes. María José Navajas, madre de dos hijos e historiadora de Conicet, fue una de las fundadoras del grupo en CABA y quien en dialogo con “el Retrato…”, explicó: “La escolarización virtual está prácticamente agotada. Hay muchos chicos que perdieron el vínculo con el colegio y la escuela no puede depender de una vacuna que, en el pronóstico más optimista, se estima que estará disponible en abril o mayo del año próximo. Porque en realidad no representa más que una promesa futura sin ninguna fecha cierta de aplicación ni eficacia probada. Debemos encontrar una alternativa que articule las necesidades de los niños con las restricciones lógicas que impone una situación excepcional como la que estamos viviendo. Hay cuestiones básicas que exigen respuestas inmediatas: ¿Cuál es el plan para un retorno a las clases presenciales a partir de las variables que hoy disponemos? ¿Qué criterios epidemiológicos se tienen en cuenta para la reapertura de las escuelas?”.

Y continuó: “Ya estamos casi en noviembre y son muy pocos los chicos que pudieron volver a la escuela. Sabíamos que la vuelta no iba a ser todos juntos, que sería escalonada, pero tiene que contemplar a todos los niveles en un plan integral. Vemos mucha resistencia. No está siendo fácil el camino de retorno. Estamos lejos de tener un horizonte claro”.

La Agrupación suma adhesiones a nivel nacional (con representación en CABA, provincia de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, San Juan, Santa Fe, Entre Ríos y Río Cuarto). Y está en formación en la ciudad de Mar del Plata: “No solo pedimos un plan para el futuro de la escolarización sino que alertamos sobre las consecuencias del confinamiento prolongado en los chicos de distintas edades. Nos dimos cuenta de que teníamos que desarticular la idea de que contagio es igual a muerte. Cada vez hay más evidencia de que con los chicos no es así y la escuela cumple un rol esencial de contención y acompañamiento”

Convocaron a cinco movilizaciones en distintos puntos del país para este sábado, para pedir la vuelta de las clases presenciales. Los padres se movilizaron en cinco puntos diferentes del país exigiendo el regreso de clases presenciales luego de 7 meses de clases virtuales. Las otras marchas fueron en Córdoba (Centro Cívico), Santa Fe (desde Puente Colgante a Plaza 25 de Mayo), Rosario (Monumento a la Bandera) y Resistencia (Plaza 25 de Mayo), agregó Navajas.

Y apuntó: “La mayor incertidumbre es el ciclo lectivo 2021. Es una locura pensar en no arrancar. Estamos yendo a contramano de todo el mundo, que desplegaron diferentes estrategias para reanudar las clases presenciales. La educación tiene que ser una prioridad”. Entre los principales reclamos están establecer la emergencia educativa, recuperar la presencialidad en todos los niveles con protocolo, destinar partidas presupuestarias para la implementación y readecuación de espacios, y realizar un monitoreo de vinculación con el sistema educativo para el próximo año.

Padres Organizados Mar del Plata

Siguiendo la línea de Padres Organizados a nivel nacional, y coordinando acciones a futuro, se conformó un grupo con representación para la ciudad de Mar del Plata. Una de las voceras del mismo, Ana Laura Negri, contadora y mamá de tres hijos, expresó en diálogo con “El retrato…”: “Hemos creado un grupo vía Facebook, mediante el cual convocamos a todos los padres que tengan estas mismas inquietudes a contactarse. Cuanto más seamos, es mejor para todos. Por eso, pueden comunicarse con nosotros a través del mail: [email protected] o a través de la página Padres Organizados Mar del Plata. Luego, entre todos coordinaremos las acciones a seguir. Es muy importante que se sumen. La educación de nuestros hijos depende de nosotros”.