Kicillof ratificó la actividad teatral y que reforzará el sistema sanitario en el verano

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, brindó una conferencia de prensa en la que detalló la situación epidemiológica de la provincia y contó cómo se continuará con el aislamiento, con importantes definiciones sobre la educación y el turismo.

En ese sentido, destacó que en el Área Metropolitana de Buenos Aires bajaron paulatinamente los casos de coronavirus, mostró preocupación por el aumento de casos en el interior bonaerense y cuestionó duramente a parte de la oposición. Puntualmente al ex presidente, Mauricio Macri.

“Le digo a varios dirigentes, pero particularmente porque lo oí el otro día al ex presidente, que con el daño que se causó, la verdad es que lo mejor es que traten de ayudar. Suena raro, que intenten darnos consejos, recomendaciones. Más cuando hace poquito hablaba de que en un país donde estaba, extranjero, se respiraba libertad. Ese país hoy tiene toque de queda. La pandemia no pasó. No ganamos nada negando su existencia“, le espetó el Gobernador.

Además, sostuvo que “hasta que no haya vacuna vamos a tener que seguir de la misma manera”, y volvió a indicar que “no es un momento para enfrentamientos y para tratar de sacar ventaja. Mi obligación como Gobernador es proteger a los y las bonaerenses, y no me van a distraer. No voy a caer en discusiones esteriles ni en ningún tipo de provocación”.

Luego, Kicillof indicó la situación ambivalente que vive la provincia. “Mientras bajabamos un 47% los casos que se dan en el Gran Buenos Aires, en el interior en el mismo período los casos pasaron de 500 por día a 1.400, casi se triplicaron“, detalló. Inmediatamente indicó que se mantendrá el sistema de fases (ya soalemente las fases 3, 4 y 5), sin modificaciones.

Respecto al AMBA, pese a la baja a la mitad de los casos diarios, se mantendrá la fase 3. Eso sí, habrá aperturas paulatinas de nuevas actividades a medida que los casos continúen en descenso. “Si en la próxima semana los casos siguen descendiendo, vamos a pasar a una nueva etapa donde se van a permitir locales comerciales en centros comerciales”, manifestó el Gobernador, aunque aclaró que la habilitación será sólo para los locales y no para los patios de comidas y espacios comunes dentro de los shopping.

También se habilitarían con protocolos ensayos y asistencia de artistas a sus estudios; talleres a realizar en establecimientos culturales; actividades deportivas al aire libre y ampliación de la construcción privada.

Los anuncios más pesados vinieron luego, con definiciones respecto a la continuidad de la educación y de la temporada de turismo. Si bien fueron refuerzos sobre las medidas ya anunciadas por la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila; y del jefe de Gabinete, Carlos Bianco, Kicillof confirmó que a partir del 10 de noviembre se habilitarán las clases presenciales en 357 escuelas más de distritos con “riesgo bajo”, según el índice presentado por el Ministerio de Educación. De esa forma, se llegaría a 695 establecimientos educativos en 25 distritos bonaerenses. Además, destacó la puesta en marcha del Programa ATR, “para recuperar la vinculación con la escuela de aquellos chicos y chicas que la perdieron o ven restringida”.

Respecto a la temporada de verano, el Gobernador Kicillof aclaró que las medidas serán para todos los distritos bonaerenses y no sólo para los de la costa atlántica, y que “la mejora en la situación general nos permitió establecer una fecha de inicio para la temporada de verano”. El 1 de noviembre podrán irse de vacaciones quienes sean propietarios, y a partir del 1 de diciembre comenzará la temporada en general.

“Seguramente vamos a recordar el 2020 como uno de los años más difíciles de nuestras vidas. El año de la pandemia. Así que aquel que quiera tomarse un descanso, con estas medidas que estamos tomando, lo va a poder hacer, en la medida de sus posibilidades, pero para poder descansar realmente necesitamos hacerlo con muchísimo cuidado”, sostuvo Kicillof.

En ese contexto, el gobernador bonaerense ratificó que habrá actividad teatral, algo que en un primer momento no había permitido. “En algunas salas donde haya condiciones, y se va a estudiar sala por sala, de ventilación, de distanciamiento, siempre manteniendo el tapaboca, se va a poder también llevar adelante alguna de las actividades culturales“, dijo Kicillof.

Por último, anunció que reforzará el sistema sanitario en las localidades turísticas de cara a la temporada, para evitar que haya un aumento de casos. Pero también señaló que “el que esté vacacionando y de positivo de Covid lo que vamos a intentar es que regrese a su lugar de domicilio. No permitiremos que lleve adelante la enfermedad en los lugares de veraneo“. Además, resaltó que las medidas se tomaron en conjunto con los intendentes bonaerenses de los diferentes partidos políticos.

“El que respete los protocolos y el que cumpla con estas condiciones, va a poder tener las vacaciones en medio de la pandemia”, manifestó el gobernador. Y concluyó:”Cuando llegue la vacuna, cuando encontremos una cura, ahí realmente vamos a poder descansar del coronavirus“.