“Petón” Vinciguerra: “Queremos hacer teatro y que no se apague Mar del Plata”

Luego de conocerse la noticia que finalmente los teatros podrán abrir durante esta temporada de verano con la implementación de los protocolos correspondientes y una serie de restricciones pese a la pandemia del coronavirus, el productor teatral Carlos “Petón” Vinciguerra en diálogo con “el Retrato…” confirmó que el Teatro Victoria recibirá al público en sus salas este verano y expresó: “Queremos que las luces de las marquesinas están prendidas en la calle Rivadavia como todos los años, y hacer teatro y que no se apague Mar del Plata”

En el marco de los anuncios que se realizaron este lunes en el Museo MAR donde el ministro de producción, Augusto Costa, confirmó que en la temporada de verano no se iba a permitir la actividad teatral en espacios cerrados, se realizó este lunes una reunión entre productores nucleados en la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (Aadet) con autoridades de Salud y Producción del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en la cual finalmente se resolvió permitir la actividad cultural entendiendo la realidad de cada espacio y la situación epidemiológica en cada ciudad.

“Para algunos es una salida la posibilidad de volver a abrir y para otros no”

“Esto es el día a día. El gobernador de la provincia de Buenos Aires había anunciado que no iba a haber teatros, pero este lunes luego de la reunión de empresarios teatrales como Carlos Rottemberg y Nino Patalano con autoridades de Salud y Producción del gobierno de la provincia de Buenos Aires se decidió que las puertas de los teatros se van a poder abrir”, sostuvo el reconocido productor marplatense.

En función de ello, confesó que dicha decisión representa “una felicidad a medias, porque se van a poder abrir los teatros, pero todavía no están los protocolos, los cuales favorecerán a algunos espacios y a otros no tanto, en el sentido que se está viendo que las salas se abran a un 30% y que las mismas tienen que ser ventiladas”.

“Hay salas que están en un subsuelo y otros como la nuestra que están en un primer piso, que tienen ventanales y pueden realizar ventilación constantemente. Por eso, para algunos es una salida la posibilidad de volver a abrir con protocolo y para otros no”, afirmó a la vez que también reparó en la cuestión de la cantidad de actores, actrices, bailarines y cantantes puede haber en escena. “La cantidad de artistas que haya arriba de un escenario va a depender de la capacidad del mismo”, explicó.

“No vamos a poder hacer una revista ni comedias musicales infantiles”

En tal sentido, describió que en las obras que produzca esta temporada de verano tendrá que modificar los cuadros artísticos que se monten. “No vamos a poder hacer una revista ni tampoco comedias musicales infantiles. Asique vamos a ver con el día el día qué va a pasar. Ya están dadas las condiciones y ya está hablado”, aseguró y añadió que los equipos de equipos de aire acondicionado no estarán prendidos en momento que esté el público en la sala, pero sí cuando éste se retire del lugar.

“Con las alas teatrales al 30% los números no van a dar”

En cuanto a la capacidad de gente que se podrá reunir en las salas conforme al protocolo presentado, detalló que las mismas no podrán superar el 30%. “Los números no van a dar, pero no se puede tampoco cobrar una entrada con un precio muy alto o pedirle al turista que pague algo que no va a poder y más en estos momentos de pandemia”, señaló.

“Poder abrir va a ayudar mucho en la parte psicológica, es decir, a los artistas, a la gente que está sin trabajo, a los productores, a los directores, guionistas, etcétera. Todos ellos vamos a poder hacer lo que sabemos, que es nuestra vocación y profesión”, confesó y añadió que sin perjuicio de ello, no pueden esperar “ganar dinero” en esta temporada. “Vamos a pérdida y después viene la post pandemia que es muy fuerte”, aseguró.

“El sector teatral no fue beneficiado por ningún tipo de subsidio”

En relación a lo anterior, Vinciguerra cuestionó que el sector teatral no fue beneficiado por ningún tipo de subsidio por parte del estado nacional, provincial o local. “Hace 8 meses se presentó documentación en todo lo que es Municipio, Provincia y Secretaría de Cultura, pero no hemos recibido nada en ese sentido, solo la ayuda de los papás de los nenes que asisten a la Escuela del teatro”, subrayó.

Por otra parte, el empresario adelantó que los artistas que participarán de las obras que se lleven adelante deberán firmar una declaración jurada sobre su estado de salud y los vínculos o contactos que mantuvieron. “Habrá una responsabilidad individual de cada uno. Estamos trabajando en eso”, describió a la vez que aclaró que, conforme lo exige el protocolo, las obras serán con menos artistas en escena.

“Queremos hacer teatro y que no se apague Mar del Plata”

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre si habrá funciones esta temporada en el Teatro Victoria, aseguró que sí. “Primero tenemos que organizarnos y ver cómo vamos a diagramar todo y luego ver las posibilidades que tenemos para poder hacerlo”, señaló al mismo tiempo que explicó que su espacio se encuentra en un primer piso y con ventanales a la calle, pero que habrá que ver cómo se adapta el mismo al protocolo y las exigencias del mismo.

“Queremos hacer teatro y que no se apague Mar del Plata. Queremos que las luces de las marquesinas están prendidas en la calle Rivadavia como todos los años, porque el teatro cerrado en esta temporada hubiera sido algo histórico, más aún cuando todos sabemos que la capital y cuna del teatro es justamente Mar del Plata”, concluyó el reconocido empresario y productor teatral de la ciudad en conversación con “el Retrato…”