Baldini: “Será un verano distinto y no imagino grandes inversiones ni grandes compañías”

En el marco de la reunión mantenida entre productores teatrales y autoridades de Salud y Producción del gobierno bonaerense, en la cual se determinó que los teatros podrán abrir sus puertas en esta temporada, el reconocido empresario del sector, Pablo Baldini, en dialogo con “el Retrato…” consideró que no imagina un verano con “grandes inversiones, grandes compañías o grandes obras” en la cartelera de la ciudad. Sin perjuicio de ello, consideró que “lo más importante es que el teatro se mantenga vivo y que tanto actores como músicos puedan tener trabajo en pequeñas salas”.

En tal sentido, el productor teatral marplatense, en conversación con “el Retrato…” explicó que luego del encuentro mantenido, los productores nucleados en la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (Aadet) y autoridades de Salud y Producción del gobierno de la provincia de Buenos Aires acordaron conformar una mesa de trabajo amplia y pragmática.

Asimismo, se refirió a que los anuncios del gobernador de la provincia de Buenos Aires y del Ministro de Producción, Augusto Costa, en el Museo Mar de la ciudad no fueron “una buena noticia”, en tanto se confirmó que en la temporada de verano no se iba a permitir la actividad teatral en espacios cerrados y apuntó que “quedó como dando vueltas que no se iba a abrir. Quedó la noticia como negativa y no estaba en los planes de nadie escuchar esa respuesta”.

“Hoy fue una muy buena reunión”, aseguró a la vez que aclaró que participaron de dicho encuentro funcionarios de diversa índole y que se acordó en el mismo “configurar algunas cosas del protocolo como así también repasar los aforos para hacerlo de forma cuidadosa y con los protocolos, porque es importante tomar conciencia de poder trabajar y entender que si no nos cuidamos podemos tener grandes problemas de salud todas las actividades”.

“Seamos realistas: es más una defensa a tener trabajo y revalorizar la cultura”

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre si está determinada la fecha de vuelta a la actividad del sector, respondió que no. “Seamos realistas: es más una defensa a tener trabajo y revalorizar la cultura”, reconoció a la vez que confesó que en lo personal no se encuentra proyectando programar temporada ni hacer inversión en un verano dónde habrá menor capacidad y recursos.

“La gente tiene problemas con el dinero y el espectáculo se contrae”, apuntó al mismo tiempo que remarcó la importancia que tiene el hecho de que Mar del Plata tenga “una apertura de temporada” y explicó: “Es muy importante que suceda, pero hay que trabajar muchísimo. Tendremos un verano distinto y no imagino grandes inversiones ni grandes compañías”.

“Lo más importante es que el teatro se mantenga vivo”

Seguidamente, se refirió a que en otros lugares del mundo como Nueva York no hay teatro, en el marco de esta situación de pandemia que está afectando al mundo en general. “Lo más importante es que el teatro se mantenga vivo y que tanto actores como músicos puedan tener trabajo en pequeñas salas, porque no es un invento que los espacios cerradas son de más contagio”, sostuvo a la vez que consideró que la Secretaria de Cultura y el Municipio de General Pueyrredón abrirán algunas salas, pero también habrá otras al aire libre.

En relación a las grandes obras teatrales, explicó que este año no será viable que se presenten en la amplia cartelera de la ciudad. “Una sala como la que teníamos no es viable con el 30 por ciento de aforo: está descartado”, subrayó a la vez que se refirió a la música y detalló que la misma “tiene otras chances al aire libre y pueden funcionar otros espacios, pero el teatro requiere más preparación”.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre el espacio ubicado en avenida Juan B Justo y calle Acha de la ciudad, respondió que el mismo “podría ser un escenario”, de cara a la temporada. “Si lo hace alguien, bienvenido sea”, resaltó al mismo tiempo que aclaró: “Yo no lo puedo hacer este verano sin ingresos desde marzo, fue un mal año, pero si hay productores que quieran invertir es muy posible que se pueda usar ese espacio, porque cuenta con capacidad alternativa”.

En cambio el estadio Polideportivo “no es muy posible”, aseguró, en tanto es un espacio “muy cerrado, es costoso montarlo y ello incrementa el presupuesto” mientras que “el patinódromo no tiene los metros lineales convenientes, la capacidad no es lineal y tiene menos capacidad que el polideportivo” a la vez que se preguntó: “¿Quien va a hacer un escenario para poca gente? Tiene que ser un sponsor”.

“El streaming no es para el verano, porque la gente quiere ver un show con todas las herramientas digitales que hay. Hay lugares que se pueden adaptar al aire libre, pero alguien tiene que hacerlo y creo que este año va a estar difícil”, concluyó el reconocido productor teatral marplatense en conversación con “el Retrato…”