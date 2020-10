Cristian Belucci, el primer refuerzo de Círculo Deportivo

Aunque logró mantener a una gran parte del plantel que disputó la primera temporada en el Torneo Federal A, Círculo sabe que hay algunas posiciones que tiene que reforzar y, la principal, es la zaga central, donde no quedó ninguno de los futbolistas del certamen anterior. Por eso, la primera confirmación en cuanto a incorporaciones tiene un jugador que juega en esa posición: Cristian Belucci.

Nacido en La Plata el 23 de abril de 1996 (24 años), Belucci surgió de las inferiores de Estudiantes, donde llegó a formar parte del plantel principal, estuvo concentrado con 17 años por el entrenador Mauricio Pellegrino y, luego, con Nelson Vivas al frente del plantel, fue a banco de suplentes en el Torneo de Verano pero no llegó a debutar. Por eso, se fue en busca de minutos a Fulgencio Yegros de Paraguay, para regresar y empezar nuevo en el Federal B con San Martín de Vicuña Mackenna. Ahí consiguió continuidad y recaló en Sportivo Belgrano de San Francisco, con quien disputó 16 partidos en el último Federal A, con un gol frente a Chaco For Ever.

Más allá que llega a Círculo para ser marcador central, es una variante importante para Facundo Oreja, porque surgió como mediocampista y se puede desenvolver en varias posiciones de la mitad de la cancha o el fondo. Se destaca por su buen manejo de pelota y el juego aéreo con su 1.84 metros de altura.

Cristian Ariel Belucci llegó el miércoles a Otamendi y este jueves realizó la primera práctica con sus nuevos compañeros de cara a lo que será el reinicio del Federal A, el 21 de noviembre, con formato a definir. El “Papero” pasó el tercer día de trabajo y el viernes dispondrá del primer doble turno de esta preparación.