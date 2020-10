Reconocen labor de bomberos integrantes de la Brigada Forestal de Mar del Plata

Los senadores de Juntos por el Cambio Roberto Costa y Lucas Fiorini presentaron esta semana en la Cámara Alta de la Provincia de Buenos Aires un pedido de reconocimiento legislativo a los bomberos integrantes de la Brigada Forestal de Mar del Plata – dependiente de la Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires – , especialistas en incendios forestales, que viajaron a Córdoba para brindar ayuda tras la declaración de alerta roja por la propagación del fuego en la región.

Cabe recordar que el grupo marplatense estuvo más de una semana en el frente de combate del fuego; donde se le asignaron tareas en la localidad de Villa Soto, una zona serrana y de vegetación y topografía más que compleja para enfrentar las llamas.

En la experiencia participaron también bomberos de Miramar, Costa del Este, Cariló Tornquist y Monte Hermoso, personal provincial que “por primera vez sale de la provincia”. Ello valió el agradecimiento a las autoridades bonaerenses, en particular al Ministerio de Seguridad y su Superintendencia de Seguridad Siniestral.

Hacía 9 meses que no llovía en el lugar, las temperaturas promedio eran entre 28 y 33 grados con un 7 y 10% de humedad. Un clima extremadamente seco, con topografía de sierras elevadas y de vegetación cerrada y arbustiva con espinas. Esa combinación hizo que los fuegos se propaguen rápidamente.

En el lugar trabajaron durante 10 días con distintas brigadas y en condiciones extremas.

Los legisladores destacan que “los bomberos volvieron a la ciudad con la satisfacción de la misión cumplida y enormes gestos de reconocimiento de quienes agradecieron su valiosa colaboración”.

El reconocimiento de los legisladores “se basa en el acompañamiento del cuerpo legislativo al sentimiento de gratitud y orgullo por parte de los bonaerenses a la labor que desarrollan estas heroicas personas”.

El proyecto también hace un repaso de la historia del cuerpo bomberos y su avance y tecnificación a lo largo del crecimiento demográfico y urbanístico de la Mar del Plata. En tan sentido recuerda que en diciembre de 2019 “tuvo un rol destacado en la contención del incendio que arrasó el domingo a la noche con la distribuidora Torres y Liva. En esa ocasión, los bomberos dirigidos por Alberto Gabba, rescatistas, médicos, enfermeros y policías fueron los héroes de una tragedia que si bien no dejó víctimas fatales, por sus características estuvo a la altura de los incendios más importantes de la historia de la ciudad”.

“Todos los protagonistas coinciden que si no hubo víctimas o heridos de consideración, fue en buena parte por el accionar de bomberos y rescatistas que trabajaron 24 horas sin parar. Así fue cómo se generó el prestigio de este cuerpo de bomberos, que hoy no sólo es orgullo de la provincia sino también del país por su labor, su profesionalidad, su gallardía y su entrega”, destacaron.