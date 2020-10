Goransky (Santa y Bruto): “Ya no me sorprende nada, pero queremos trabajar con protocolo”

Ante la posibilidad que existe que los boliches bailables no puedan abrir sus puertas en la temporada de verano, conforme fuera anunciado este lunes por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff, y el Ministro de Producción, Augusto Costa, el empresario marplatense, Federico Goransky, dialogó con “el Retrato…” y adelantó que presentarán un protocolo específico para poder extender la capacidad de sus locales bailables hacia la parte externa del Paseo de Playa Grande. “Creemos que vamos a poder trabajar al aire libre”, subrayó.

De esta forma, el ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, en un acto desde el Museo MAR marplatense, en compañía del gobernador Axel Kicillof, brindó este lunes un panorama de las actividades que se llevarán adelante durante la temporada de verano y precisó que el veto de lugares cerrados a causa de la pandemia alcanzaría, además, a casinos, bingos y boliches.

“Obviamente que entendemos que sin distancia y protocolo no se puede abrir, pero nosotros tenemos el rubro habilitado como gastronomía y entraríamos en el protocolo de dicho sector”, advirtió el reconocido empresario marplatense, Federico Goransky, titular de los locales gastronómicos “Santa” y “Bruto” ubicados en la zona de Playa Grande de la ciudad.

Sin perjuicio de ello, Goransky adelantó a “el Retrato…” que igualmente la mayoría de los empresarios de locales gastronómicos y bailables de la zona plantearon la posibilidad de ampliar la capacidad de sus lugares hacia la parte externa de los mismo. “Pedimos se pueda tener mesas de hasta 10 personas en la parte exterior hacia el paseo de Playa Grande para poder generar algo al aire libre para la no propagación del virus”, indicó.

“Necesitamos en principio el visto bueno del Consorcio para poder usar del espacio público, luego elevar una nota al Emtur para que también otorgue una autorización en tal sentido, una vez obtenido ello se podrá elevar la nota al Concejo Deliberante a los efectos que autorice el uso del espacio público, después estará la habilitación por parte del protocolo, lo cual irá por otro camino y por último, se podrán elevar todos estos pedidos a provincia”, sostuvo.

En relación a la decisión del gobierno provincial, Goransky reconoció: “Ya no me sorprende nada, están hablando recién ahora de la posibilidad de temporada y es una lástima. Tenemos que convivir con esto y después de tanta cantidad de días de cuarentena es evidente que el plan no funcionó” a la vez que consideró que “las contradicciones son constantes en el gobierno. Hay un montón de opiniones que quedan a criterio de cada persona y va a ser difícil ponernos todos de acuerdo al 100%”.

“En Santa se reúnen alrededor de 300 personas, pero con el tema del protocolo que se elevará y por el espacio público que existe podrían asistir al lugar más o menos la misma cantidad de personas”, reparó y en relación al local bailable Bruto apuntó que “se va a sentir más”, en tanto la capacidad del lugar es de alrededor de mil personas, pero se restringirá a 300 personas también.

Por otra parte, manifestó su preocupación por el aumento de desempleo en el sector como así también porque no se le podrá dar trabajo a todo el personal que año a año se viene ocupando en los dos locales bailables a su cargo. “Veremos qué respuesta hay también en relación al personal temporario, porque todos quieren trabajar, pero nosotros no necesitamos toda esa cantidad de gente”, indicó.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre si recurrirán a instancias judiciales, en caso que su solicitud no sea acogida, respondió: “Todavía tenemos la fe que no va a suceder esa situación tan límite y creemos que vamos a poder trabajar al aire libre, lo cual es propuesto incluso por parte del gobierno nacional, provincial y municipal”.

“El gobierno ve a los boliches bailables, casinos y teatros como un foco de contagio, pero la realidad es que no hay ninguna certeza que el foco de contagio sea ahí. De hecho, hace varias semanas el rubro gastronómico está abriendo a modo de protesta y los contagios en la ciudad han disminuido”, sostuvo.

En tal sentido, el empresario marplatense consideró que “no hay una teoría cierta acerca de dónde está el foco, sobre que está bien y que está mal o sobre si el virus está en el aire o no lo está, etcétera. Es todo muy ambiguo y las opiniones incluso de los médicos muchas veces son encontradas, porque el estudio del virus aún no está desarrollado”.

Por último, Goransky describió que en los próximos días se reunirán con autoridades del Emtur para obtener la autorización en relación al uso de los espacios público como así también con el Secretario de Producción a los efectos de elaborar los lineamientos a corregir del protocolo del sector gastronómico. “La idea es que sea coexistente con los agregados que necesitaríamos con la parte de la nocturnidad”, concluyó.

